Пять рейсов задержано в аэропорту Нижнего Новгорода, включая перенаправленные

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде сохраняются временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Они введены 15 марта около полудня для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на данный момент задержаны пять рейсов, из которых один — по регулярному расписанию, а четыре — это рейсы, которые были перенаправлены сюда из-за ограничений в московских аэропортах.

Все пассажиры задержанных рейсов находятся под присмотром представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта. В терминале организованы пункты с питьевой водой и предусмотрено питание.

Кроме того, задерживаются четыре рейса, запланированных на вылет из других городов в Нижний Новгород.

Пассажирам, планирующим поездку в аэропорт Чкалов, рекомендуется следить за статусом своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, необходимо регулярно проверять информацию на табло и слушать объявления по громкой связи.