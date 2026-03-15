Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2026 14:02
Пять рейсов задержано в аэропорту Нижнего Новгорода, включая перенаправленные
15 марта 2026 13:05
Более половины нижегородцев намерены съездить этой весной хотя бы за город
15 марта 2026 12:31
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли для обеспечения безопасности полётов
15 марта 2026 12:06
Нижегородцев предупредили о трёх самых распространённых мошеннических схемах
15 марта 2026 11:36
Нижегородцев пригласили сдать макулатуру в апрельском экомарафоне
15 марта 2026 11:15
Жители Нижнего Новгорода весной могут столкнуться с "синдромом талого снега"
15 марта 2026 10:09
Нижегородские школы в 2026 году примут более 30 тысяч первоклассников
15 марта 2026 09:40
Нижегородцам напомнили о запрете на вылов рыбы в зимовальных ямах до 30 апреля
14 марта 2026 17:00
Минград утвердил планировку для нового ЖК с торговым центром в Верхних Печерах
14 марта 2026 15:54
Инициативу о дресс-коде для медиков оценили в нижегородском профсоюзе
15 марта 2026 14:02 Общество
В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде сохраняются временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Они введены 15 марта около полудня для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на данный момент задержаны пять рейсов, из которых один — по регулярному расписанию, а четыре — это рейсы, которые были перенаправлены сюда из-за ограничений в московских аэропортах.

Все пассажиры задержанных рейсов находятся под присмотром представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта. В терминале организованы пункты с питьевой водой и предусмотрено питание.

Кроме того, задерживаются четыре рейса, запланированных на вылет из других городов в Нижний Новгород.

Пассажирам, планирующим поездку в аэропорт Чкалов, рекомендуется следить за статусом своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, необходимо регулярно проверять информацию на табло и слушать объявления по громкой связи.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
