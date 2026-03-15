Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Культура и отдых

15 марта 2026 15:17 Культура и отдых
Нижегородский мастер изготовил уникальный орган для Театра оперы и балета

Фото: Нижегородский театр оперы и балеты

Нижегородский театр оперы и балета получил в своё распоряжение уникальный музыкальный инструмент — орга́н Orgus, созданный по специальному заказу талантливым нижегородским органистом Егором Нечаевым и его командой. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Название "Orgus" объединяет в себе два слова: "орга́н" и "опус".

Накануне на премьере оперы "Орфей и Эвридика" в Пакгаузах зрители впервые познакомились с Orgus. Инструмент, специально изготовленный для театра, отлично вписался в дизайн площадки.

Егор Нечаев, выпускник Нижегородской консерватории, рассказал, что задумался над созданием собственного компактного инструмента во время обучения: студентам был доступен только один орган в большом зале, что ограничивало возможности занятий. После удачного воплощения своей задумки, он изготовил ещё 13 уникальных инструментов для органистов страны.

Для Нижегородского театра оперы и балета создавался более сложный и монументальный инструмент из разных пород дерева. Благодаря своей универсальности, он способен имитировать звуки фортепиано, клавесина, духовых и ударных инструментов, превращаясь в настоящий многофункциональный музыкальный центр.

Егор Нечаев уточнил, что каждую трубу настоящего органа записали студийными микрофонами и создали на основе этих записей виртуальную копию реального органа. При нажатии клавиши проигрываются эти записи в различных комбинациях, благодаря чему принцип звучания абсолютно естественный для органа, а само звучание практически неотличимо.

В театре отметили, что компактность Orgus позволяет легко перемещать его между различными сценическими площадками, поэтому зрители смогут оценить его не только в Пакгаузах, но и на основной сцене.

