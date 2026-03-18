Журналистам показали, какие сокровища хранит библиотека ННГУ

18 марта 2026 16:05 Культура и отдых
Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

К 110-летию ННГУ имени Лобачевского и Фундаментальной библиотеки университета подготовили специальное издание "Живопись словом и красками". Книга посвящена декоративному оформлению рукописных памятников — миниатюрам, заставкам, буквицам и орнаментам.

Все, о чем рассказывается в книге, журналистам показали воочию — в фонде редких и ценных изданий. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" увидела старинные рукописи, старопечатные книги и уникальные издания.  

Что хранит библиотека

Как рассказала директор библиотеки Ольга Котова, фонд традиционных книжных изданий и диссертаций насчитывает более миллиона единиц хранения и около 600 тысяч наименований.

При этом в фонд редких изданий и книжных памятников библиотеки входят около 36 тысяч экземпляров. В нём представлены русские книги 1831-1926 годов, западноевропейские издания XVI века — 1830 года, рукописные и старопечатные книги.

Особо ценными признаны 18 500 изданий. В реестр внесены 570 книжных памятников, ещё 4 500 обладают соответствующими признаками.

Отметим, что к книжным памятникам относятся все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, и все печатные издания, выпущенные до 1830 года включительно, а также документы и коллекции, обладающие особой духовной, научной и культурной ценностью.  

Фонд формировался из собраний Варшавского политехнического института, эвакуированного в Нижний Новгород в 1915 году, библиотеки Нижегородской мужской гимназии, московских библиотек и частных коллекций ученых, а также из материалов фольклорных и археографических экспедиций студентов.  

Древнерусский дизайн

"Живопись словом и красками" не претендует на строгую научность. Однако издание будет интересно историкам культуры, исследователям старообрядчества, специалистам по книжной графике и даже обычным студентам. Есть книги, которые просто читают. А есть книги, которые ещё и рассматривают — эта одна из них.

В книге красочно показываются рамки, заставки, крупные буквицы, декоративная вязь, полевые украшения. Объясняется, откуда пришли те или иные элементы — например, акантовый лист, известный ещё с античных времён, — и как они превратились в часть древнерусского орнамента.

Разбираются особенности гуслицкого и поморского стилей, приёмы штриховки, благодаря которым изображения выглядят объёмными и живыми.

Все, что вошло в книгу, журналисты увидели и в рамках выставки в главном читальном зале вуза.

Как сохраняют историю

Журналистам провели экскурсию по всем отделам библиотеки: показали читальные залы, книгохранилища, зоны для работы с электронными ресурсами. Однако самым запоминающимся стал отдел иностранных и редких изданий. Туда обычные читатели попадают нечасто.

"Книга — это живая материя, которая реагирует на свет, на влажность, на температуру. К сожалению, книги со временем теряют свое состояние, поэтому наша задача их сохранить", - отметила заместитель директора библиотеки Елена Баскакова.

Конечно, редкие издания находятся отдельно от основного фонда — в специальных хранилищах. Более того, они хранятся в отдельных коробках из бескислотного (архивного) картона.

"В хранилищах соблюдается температурный влажностный режим, у нас есть увлажнитель, приборы для измерения влажности и температуры, данные заносятся в журнал. Нас регулярно проверяют, уже два раза была комиссия Минкульта. У нас всё хорошо, все книги на месте", — рассказала заведующая сектором иностранных и редких изданий Наталья Тихонова.  

Наиболее ценные экземпляры

Журналистам представили и старопечатные издания. Одним из них стала книга Московского печатного двора XVII века. Показали и более ранние памятники: "Евангелие" московской анонимной типографии 1558-1559 годов. 

Отдельный интерес вызвало многотомное описание Египта. Книга привлекает не только своим нестандартным размером, но и содержание: она является результатом труда ученых и художников, сопровождавших Наполеона в египетском походе. Для этого издания было изготовлено около двух миллионов листов бумаги ручного производства. На просвет виден даже водяной знак.

Среди самых древних иностранных изданий фонда — прижизненное издание Эразма Роттердамского 1534 года, напечатанное в Базеле.

Для университетской библиотеки наличие прижизненного издания гуманиста XVI века — значительное культурное событие.

