В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 12:39Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами
09 февраля 2026 12:18Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 11:36126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года
09 февраля 2026 11:21Утечка на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых локализована
09 февраля 2026 11:08Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта
09 февраля 2026 10:44Движение на Ванеева ограничат из-за ремонта теплосети после прорыва
09 февраля 2026 10:03Нижегородцы жалуются на перебои с мобильным интернетом 9 февраля
08 февраля 2026 17:08Нижегородцам рассказали, как приготовить полезные блины на Масленицу
08 февраля 2026 16:29Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей
08 февраля 2026 15:50Нижегородским подросткам напомнили об ответственности за присвоение находок
Общество

Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде

09 февраля 2026 12:18 Общество
Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде обсуждают возможность придать улице Кожевенной статус музея под открытым небом. С такой инициативой выступил фонд "Земля нижегородская". Информация об этом появилась в соцсетях фонда во "ВКонтакте".

Идею на встрече, посвященной презентации нового путеводителя "Неповторимая Миллионка", озвучил председатель правления фонда почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков. 

По его словам, в случае реализации инициативы улица станет первой улицей-музеем в России.

"Если улица получит такой статус, это будет важный результат для каждого из нас. Мы работаем каждый на своем месте, но над общей задачей", — отметил он.

Кожевенная является одной из самых древних улиц Нижнего Новгорода. Именно здесь формировались первые торговые традиции города, звучало воззвание Козьмы Минина к горожанам, а также жили люди, ставшие прообразами персонажей пьес Максима Горького. 

Добавим, что летом 2024 года на исторической улице начал работу новый туристско-информационный центр, включающий в себя арт-пространство. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Музеи Туризм
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2025 15:00Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде
28 сентября 2023 11:17Новые арт-объекты установят на улице Кожевенной Нижнего Новгорода в октябре
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных