Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде обсуждают возможность придать улице Кожевенной статус музея под открытым небом. С такой инициативой выступил фонд "Земля нижегородская". Информация об этом появилась в соцсетях фонда во "ВКонтакте".
Идею на встрече, посвященной презентации нового путеводителя "Неповторимая Миллионка", озвучил председатель правления фонда почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков.
По его словам, в случае реализации инициативы улица станет первой улицей-музеем в России.
"Если улица получит такой статус, это будет важный результат для каждого из нас. Мы работаем каждый на своем месте, но над общей задачей", — отметил он.
Кожевенная является одной из самых древних улиц Нижнего Новгорода. Именно здесь формировались первые торговые традиции города, звучало воззвание Козьмы Минина к горожанам, а также жили люди, ставшие прообразами персонажей пьес Максима Горького.
Добавим, что летом 2024 года на исторической улице начал работу новый туристско-информационный центр, включающий в себя арт-пространство.
