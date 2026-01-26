У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Культура и отдых

Два фильма о купце и меценате Бугрове снимут в Нижегородской области

26 января 2026 15:56 Культура и отдых
Два фильма о купце и меценате Бугрове снимут в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области снимут два фильма, посвященных купцу и меценату Николаю Бугрову. Об этом сообщили на пресс-конференции в региональной Торгово-промышленной палате, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Это будут документальный цикл "Благодать в сердце купечества" и художественный полнометражный фильм "Бугров". Их цель — популяризация историко-культурного наследия Нижегородского края и возрождение интереса к традициям благотворительности и предпринимательства. Планируется, что документальный фильм будет завершён к концу 2026 года, а тизер художественной ленты представят уже этой осенью.

Президент Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова поблагодарила авторов проекта и подчеркнула его значимость. По её словам, Николай Бугров и другие нижегородские купцы внесли огромный вклад в развитие региона.

"Их фамилии — это не просто строчки в учебниках. Это имена, которые увековечены на зданиях, улицах, учреждениях. Эти люди знали: если ты много зарабатываешь, нужно и много отдавать. А когда отдаёшь — получаешь нечто большее: благодать", — отметила она.

Акимова добавила, что кино сегодня — это не только искусство, но и мощный инструмент просвещения и формирования культурного кода.

"Молодёжь воспринимает информацию через визуальные образы. Поэтому такие фильмы особенно важны — они сохраняют память, передают ценности и формируют региональный бренд", — сказала президент нижегородской ТПП и выразила надежду, что предприниматели увидят в проекте возможность не только поддержать кино, но и стать его частью — как меценаты, герои, продолжатели традиций благотворительности.

Фото: Мария Орлова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий напомнил, что 130 лет назад в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская промышленная и художественная выставка. Она состоялась не без участия местных купцов, которые гарантировали министру финансов свое финансовое участие в ее проведении.

"Мы гордимся тем, что многие здания в городе построили купцы. Их вклад — не только в архитектуру, но и в социальную сферу. Например, дома предназначались для вдов погибших в войнах. А когда гостям рассказывают, что до 45% доходов купцы отдавали на благотворительность — это вызывает уважение", — сказал он.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что такие фильмы важны для воспитания молодёжи. Поэтому хочется, чтобы получился качественный продукт.

"Сегодня на экранах мы видим очень много халтуры, честно говоря, которую порой и смотреть невозможно. Хочется качественный, правдивый рассказ о тех людях, которые жили тогда, и о тех, кто сегодня созидает и активно участвует в благотворительности", - добавил Солодкий.

Проекты реализуются в рамках благотворительной программы "БлагоДать", инициированной нижегородскими предпринимателями. Куратор проекта и директор АНО "Кстовский центр развития предпринимательства" Арман Асланян сообщил, что сценарий документального фильма "Благодать в сердце купечества" уже готов. Съёмки стартуют 19 августа — в праздник Яблочного Спаса, в рамках фестиваля в Макси-парке "Семья" (0+). Тогда же планируют показать тизер художественного фильма о Николае Бугрове. 

Цель проекта — показать, что добрые дела живут в сердцах людей, вдохновить и зрителей, и предпринимателей. "Меценатство — это не только история, но и настоящее, которое мы создаём вместе", - отметил Асланян. 

Автор и продюсер документального проекта Наталья Ускова рассказала, что цикл фильмов "Благодать в сердце купечества" будет посвящён как историческим фигурам, так и современным меценатам, продолжающим купеческие традиции. Формат фильма будет постдокументальным (сочетание документалистики и художественного повествования). Центральной фигурой первой серии станет Николай Бугров.

По словам Усковой, зрителей ждёт встреча современного героя (хранителя культурного наследия) с самим Николаем Бугровым. Также предусмотрены социальные эксперименты: постановочные сцены, в которых Бугров обращается к современникам с вопросом: "Что значит для вас благодать?"

Режиссёр и сценарист Арсений Гончуков представил концепцию художественного фильма "Бугров", который станет первым полнометражным игровым фильмом о нижегородском меценате. Он подчеркнул, что жизнь Бугрова — это настоящая русская драма, полная ярких событий и сложных выборов.

"Николай Бугров — человек исключительных качеств. Он отдавал половину своего дохода на благотворительность, строил ночлежки, школы, водопроводы, помогал рабочим и крестьянам. Его фигура — феноменальная находка для кино. Мы хотим показать подлинный портрет героя, актуального и сегодня", — сказал Гончуков.

Нижегородец отметил, что создание исторического кино требует особой ответственности, так как нужно не только изучить эпоху, но и достоверно передать атмосферу времени, сохранив ощущение жизненной правды. 

Сценарий фильма находится в разработке, но сценарий тизера уже готов. Его планируют снять в 2026 году для презентации проекта и привлечения инвесторов.

"Этот фильм — неизбежность. Он будет снят. Вопрос только, когда и кем. Но мы сделаем всё, чтобы это были мы", — подчеркнул он.

Наталья Ускова добавила, что каждый желающий сможет внести свой вклад в создание как документального, так и художественного фильма. Уже подготовлены инвестиционные предложения.

Ранее НИА "Нижний Новгород" рассказывало об ОКН "Дача Бугрова" в Володарске. Как сообщили на пресс-конференции, он может стать одним из мест для съемок проектов. 

Теги:
Благотворительность История Кино
