Александр Мудров осудил рыбаков, выходящих на тающий лед в Городце

Фото:
Глава Городецкого округа Александр Мудров осудил рыбаков, которые выходят на тающий лед. Он опубликовал видео в своем телеграм-канале.
По словам чиновника, предупреждения о возможной опасности не дают результата. А штрафы настолько незначительные, что рыбаки лишь ухмыляются, когда инспекторы выписывают им протоколы. Более того, некоторые даже предлагают оплатить по пять-десять штрафов наперед, только бы их больше не беспокоили.
Александр Мудров подчеркнул, что подобное поведение ежегодно приводит к трагическим последствиям. Люди, переоценивающие прочность льда, рискуют провалиться и погибнуть в холодной воде.
"Подумайте о своих близких. Они не виноваты в вашей безответственности. Идите домой. Вас там ждут", — призвал глава МСУ рыбаков.
Ранее в МЧС предупредили, что весенне солнце плавит лед, делая его рыхлым и опасным. Также было озвучено, что вскрытие рек в регионе произойдет в апреле.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+