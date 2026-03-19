Александр Мудров осудил рыбаков, выходящих на тающий лед в Городце

Глава Городецкого округа Александр Мудров осудил рыбаков, которые выходят на тающий лед. Он опубликовал видео в своем телеграм-канале.



По словам чиновника, предупреждения о возможной опасности не дают результата. А штрафы настолько незначительные, что рыбаки лишь ухмыляются, когда инспекторы выписывают им протоколы. Более того, некоторые даже предлагают оплатить по пять-десять штрафов наперед, только бы их больше не беспокоили.



Александр Мудров подчеркнул, что подобное поведение ежегодно приводит к трагическим последствиям. Люди, переоценивающие прочность льда, рискуют провалиться и погибнуть в холодной воде.



"Подумайте о своих близких. Они не виноваты в вашей безответственности. Идите домой. Вас там ждут", — призвал глава МСУ рыбаков.

Ранее в МЧС предупредили, что весенне солнце плавит лед, делая его рыхлым и опасным. Также было озвучено, что вскрытие рек в регионе произойдет в апреле.