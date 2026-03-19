Колоноскопия под седацией стала доступна нижегородцам по ОМС

Фото: Максим Герасимов

Нижегородцам стала доступна бесплатная колоноскопия под седацией. Процедуру выполняют по ОМС в поликлинике №30 Советского района. 

Как рассказали в медицинском учреждении, для проведения диагностического исследования в штат приняли врача-анестезиолога и медсестру-анестезиолога. 

Напомним, что колоноскопия рекомендуется гражданам старше 45 лет в рамках диспансеризации, а также при положительном результате кала на скрытую кровь. 

О том, какие медицинские услуги стали бесплатными для нижегородцев в 2026 году, мы рассказывали здесь.

Проведение профилактических медосмотров и диспансеризации направлено на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

