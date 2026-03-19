Нижегородцам стала доступна бесплатная пересадка роговицы глаза Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Нижегородцам впервые стали доступны операции по пересадке роговицы глаза по полису ОМС. Новый вид высокотехнологичной медицинской помощи внедрили в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко. В марте в медучреждении выполнили уже четыре таких операции.

По данным облминздрава, сквозная кератопластика показана, прежде всего, пациентам с тяжелыми грибковыми или инфекционными поражениями глаза. Для них операция может стать шансом на восстановление практически утраченного зрения. Также вмешательство проводится при возрастных дегенеративных изменениях роговицы и помутнении после травм.

Все операции выполняются на базе первого офтальмологического отделения больницы. Там ранее был создан "глазной банк", где донорский материал перед пересадкой проходит специальную обработку с использованием дезинфицирующих и консервирующих растворов.

Врач-офтальмохирург отделения Дмитрий Войнов сообщил, что сама операция длится около часа. По его словам, говорить об устойчивых результатах пока рано: пациенты находятся на этапе реабилитации, однако зрение у них постепенно восстанавливается, и они уже могут самостоятельно ориентироваться в палате.

Он также отметил, что сквозная кератопластика долгое время оставалась одной из самых ожидаемых операций в регионе.

"Трансплантация возвращает людям зрение, а значит, и привычное качество жизни. Ранее нижегородцы были вынуждены оперироваться в Чебоксарах и Москве. Сегодня в областной клинической больнице уже формируется лист ожидания", — подчеркнул врач.

Операции проводятся бесплатно по полису ОМС. Отбор пациентов осуществляется в консультативной поликлинике больницы при наличии медицинских показаний.

В ближайших планах — внедрение технологии послойной пересадки роговицы, которая считается более эффективной и позволяет восстанавливать зрение практически полностью.

Напомним, НОКБ Н.А. Семашко входит в губернаторский проект "Город здоровья", направленный на развитие медицинской инфраструктуры региона. Проект реализуется при поддержке федерального центра и предусматривает, в том числе, создание онкологического центра с современным оборудованием.

Инициатива способствует выполнению задач национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", стартовавших в России с 2025 года. Они направлены на повышение доступности медицинской помощи, развитие системы профилактики и лечения заболеваний, а также поддержку семей и улучшение качества жизни населения.

Ранее сообщалось, что в НОКБ провели третью пересадку почки.