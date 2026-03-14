Нижегородские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи спасли 60-летнего мужчину со 100% поражением легких. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, тяжелое состояние пациента стало следствием осложнений гриппа. Мужчину госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №23. У него диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и полное поражение легочной ткани.

Для поддержания жизни врачи одновременно использовали три системы: аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат "искусственная почка" и ЭКМО — технологию, временно заменяющую функцию легких.

На протяжении двух недель бригада реаниматологов и средний медицинский персонал отделения интенсивной терапии боролись за его жизнь. Специалисты предотвращали сосудистые осложнения со стороны мозга и проводили коррекцию кровопотери.

В начале марта состояние пациента улучшилось, легкие восстановились. Мужчину отключили от аппаратов, сейчас он дышит самостоятельно и проходит курс реабилитации.

Никонов отметил, что это второй случай в практике больницы №23, когда применение ЭКМО позволило спасти пациента при полном поражении легких вирусной инфекцией.

Ране сообщалось, что заболеваемость ОРВИ снизилась в Нижегородской области за неделю.