Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Нижегородские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких

14 марта 2026 09:38 Общество
Нижегородские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи спасли 60-летнего мужчину со 100% поражением легких. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, тяжелое состояние пациента стало следствием осложнений гриппа. Мужчину госпитализировали в инфекционную клиническую больницу №23. У него диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и полное поражение легочной ткани.

Для поддержания жизни врачи одновременно использовали три системы: аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат "искусственная почка" и ЭКМО — технологию, временно заменяющую функцию легких.

На протяжении двух недель бригада реаниматологов и средний медицинский персонал отделения интенсивной терапии боролись за его жизнь. Специалисты предотвращали сосудистые осложнения со стороны мозга и проводили коррекцию кровопотери.

В начале марта состояние пациента улучшилось, легкие восстановились. Мужчину отключили от аппаратов, сейчас он дышит самостоятельно и проходит курс реабилитации.

Никонов отметил, что это второй случай в практике больницы №23, когда применение ЭКМО позволило спасти пациента при полном поражении легких вирусной инфекцией.

Ране сообщалось, что заболеваемость ОРВИ снизилась в Нижегородской области за неделю. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных