Домашний тиран сядет на 11 лет за убийство жены в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дзержинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью супруге, повлекшего ее смерть. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Следствие и суд установили, что с 2023 года мужчина систематически причинял жене физические и психические страдания — наносил побои и совершал иные насильственные действия.

В декабре 2024 года в квартире дома на улице Галкина в Дзержинске во время ссоры он жестоко избил супругу, нанеся ей удары кулаком по лицу. От полученных травм 45-летняя женщина скончалась.

Суд признал представленные следствием доказательства достаточными и квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 117 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

