Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 марта 2026 13:00
Жестокое избиение в саровском магазине закончилось уголовным делом
20 марта 2026 12:42
В Семёнове экс-чиновника осудили за взятку с вымогательством
20 марта 2026 11:37
ФСБ показала кадры задержания ауешников*, орудовавших в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 10:05
Директор нижегородской фирмы найден мертвым в цистерне с нефтепродуктами
20 марта 2026 09:44
22-летняя нижегородка погибла в Грузии при странных обстоятельствах
20 марта 2026 09:00
Домашний тиран сядет на 11 лет за убийство жены в Дзержинске
19 марта 2026 19:30
Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода
19 марта 2026 17:38
Число ДТП на федеральных трассах в Нижегородской области снизилось на 22%
19 марта 2026 15:25
ФСБ задержала экстремистов-вербовщиков в Нижегородской области
19 марта 2026 10:57
Очередной пожар произошел на Ильинской улице: что известно
Происшествия

Домашний тиран сядет на 11 лет за убийство жены в Дзержинске

20 марта 2026 09:00 Происшествия
Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дзержинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью супруге, повлекшего ее смерть. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Следствие и суд установили, что с 2023 года мужчина систематически причинял жене физические и психические страдания — наносил побои и совершал иные насильственные действия.

В декабре 2024 года в квартире дома на улице Галкина в Дзержинске во время ссоры он жестоко избил супругу, нанеся ей удары кулаком по лицу. От полученных травм 45-летняя женщина скончалась.

Суд признал представленные следствием доказательства достаточными и квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 117 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Избиение Приговор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных