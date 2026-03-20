Суд оштрафовал Ситиматик – НН за нарушения на полигонах ТБО

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал законным привлечение АО "Ситиматик – НН" к административной ответственности за нарушения экологических требований. Суд поддержал позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ — за невыполнение обязательных мероприятий по рекультивации земель и охране почв. Речь идет о деятельности предприятия, которое эксплуатирует Балахнинский и Городецкий полигоны твердых бытовых отходов.

Нарушения природоохранного законодательства на этих объектах фиксировались неоднократно. Во время плановой проверки осенью 2025 года специалисты выявили негативное воздействие на почву. Пробы, отобранные на прилегающих территориях, показали превышение концентраций загрязняющих веществ. Это свидетельствует о том, что компания не обеспечила необходимые меры по защите земель от загрязнения.

Дополнительно на Городецком полигоне зафиксировали растекание фильтрата на грунтовую дорогу вокруг карт размещения отходов. На Балахнинском полигоне обнаружили складирование мусора на необорудованной площадке. Также на территориях рядом с обоими объектами отмечен разлет отходов за пределы полигонов.

По итогам проверки Росприроднадзор вынес постановление о привлечении компании к ответственности.

Суд подтвердил, что вина юридического лица доказана, а необходимых и своевременных мер для предотвращения нарушений предпринято не было. В результате постановление надзорного ведомства оставлено в силе. АО "Ситиматик – НН" назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

