Нижегородская телебашня и ННГУ запустят серию световых шоу о великих учёных Наука

В Нижнем Новгороде стартует совместная инициатива ННГУ имени Н.И. Лобачевского и регионального филиала РТРС под названием "На волне открытий". В течение 2026 года телебашня станет площадкой для серии световых шоу, посвящённых учёным, повлиявшим на развитие российской и мировой науки.

Проект приурочили к двум юбилеям — 110-летию Университета Лобачевского и 25-летию РТРС.

Первым героем световой программы станет Николай Иванович Лобачевский. Именно 20 марта 1956 года Горьковскому государственному университету было присвоено его имя. В день 70-летия этого события, сегодня, с 18:30 до 21:00, телебашне появится световая композиция, вдохновлённая неевклидовой геометрией.

Нижегородцам покажут оптическую иллюзию из линий, символизирующую искривлённое пространство. В такой геометрии через одну точку может проходить не одна, а множество прямых, параллельных заданной, а сумма углов треугольника отличается от 180 градусов. Открытие Лобачевского стало настоящим переворотом в математике и расширило горизонты исследований в физике и астрономии. В частности, его идеи позволили по-новому взглянуть на эволюцию Вселенной и природу чёрных дыр, где массивные объекты искривляют пространство.

Световой сценарий дополнят надписи на медиафасаде телебашни — там появятся название проекта, имя учёного, формулировка его ключевого достижения и юбилейная дата.

Ректор ННГУ Олег Трофимов поблагодарил Нижегородский областной радиотелевизионной передающий центр за сотрудничество и поддержку популяризации науки.

Он напомнил, что в январе телебашня уже включала тематическую подсветку к 110-летию вуза, а теперь партнёры запускают годовой проект, который позволит рассказать горожанам и гостям города о людях, создававших и продолжающих создавать научную славу страны.

Директор Нижегородского филиала РТРС Вячеслав Ульященко отметил, что проект "На волне открытий" показывает, что просветительская и образовательная роль медиа сегодня не менее значима, чем развлекательная, а даже о сложных научных темах можно говорить современно и понятно для людей разных поколений.

До конца 2026 года организаторы планируют посвятить отдельные световые инсталляции другим представителям ННГУ, чьи работы стали значимыми для радиоэлектроники, кибернетики, истории, лингвистики и химии. Шоу будут проходить примерно раз в месяц — в важные для научного сообщества даты и профессиональные праздники.