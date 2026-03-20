  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Прощание с нижегородским ученым Владимиром Войтовичем пройдет 21 марта

Фото: ННГАСУ

На 94-м году жизни скончался кандидат технических наук, доцент кафедры технологии строительства Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Владимир Войтович. Об этом сообщили в ННГАСУ.

Владимир Войтович родился 2 мая 1932 года в Омске. В 1954 году окончил химический факультет Горьковского государственного университета, после чего был направлен преподавателем в Горьковский инженерно-строительный институт, ныне ННГАСУ. С этим вузом была связана вся его профессиональная жизнь — более 70 лет.

В 1972 году он защитил кандидатскую диссертацию. Результаты его научной работы легли в основу развития золь-гель технологии и нанотехнологий в строительном материаловедении.

На протяжении многих лет Владимир Войтович преподавал на кафедрах химии, охраны труда и окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, а в последние годы — на кафедре технологии строительства. Он являлся автором многочисленных изобретений и патентов, значительная часть которых была внедрена в промышленное производство.

Среди его разработок — грунтовка ВД-ВА-01 ГИСИ, выпускавшаяся на четырех заводах, противокоррозионные составы, применявшиеся при строительстве парка Победы на Поклонной горе и ТЦ "Охотный ряд", материал ЭКР-22 для напольных покрытий, теплоизоляционный "Кремнепор", рекомендованный для АЭС после аварии на Чернобыльской АЭС, а также дезинфицирующее средство "Демос".

В разные годы он консультировал реставрационные работы в Московском Кремле, Зимнем дворце, Андреевской церкви в Киеве, Рундальском дворце в Латвии. Принимал участие в строительстве здания правительства Нижегородской области и восстановлении Арсенала в Нижегородском кремле. Возглавлял государственные комиссии по аттестации продукции на Знак качества, входил в состав Всесоюзной комиссии по ингибиторам коррозии при Госкомитете по науке и технике СССР.

Прощание с Владимиром Войтовичем состоится 21 марта в 12:45 в траурном зале по адресу: Нижний Новгород, улица Зайцева, 27.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Войтовича.

Ранее сообщалось, что сегодня в Нижнем Новгороде простились с заслуженным ученым и бывшим деканом истфака ННГУ Олегом Колобовым.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука Некролог ННГАСУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных