Прощание с нижегородским ученым Владимиром Войтовичем пройдет 21 марта Общество

Фото: ННГАСУ

На 94-м году жизни скончался кандидат технических наук, доцент кафедры технологии строительства Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Владимир Войтович. Об этом сообщили в ННГАСУ.

Владимир Войтович родился 2 мая 1932 года в Омске. В 1954 году окончил химический факультет Горьковского государственного университета, после чего был направлен преподавателем в Горьковский инженерно-строительный институт, ныне ННГАСУ. С этим вузом была связана вся его профессиональная жизнь — более 70 лет.

В 1972 году он защитил кандидатскую диссертацию. Результаты его научной работы легли в основу развития золь-гель технологии и нанотехнологий в строительном материаловедении.

На протяжении многих лет Владимир Войтович преподавал на кафедрах химии, охраны труда и окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, а в последние годы — на кафедре технологии строительства. Он являлся автором многочисленных изобретений и патентов, значительная часть которых была внедрена в промышленное производство.

За годы работы он преподавал на кафедрах химии, охраны труда и окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, а позже — на кафедре технологии строительства. Был автором десятков изобретений и патентов, многие из которых внедрили в производство.

Среди его разработок — грунтовка ВД-ВА-01 ГИСИ, выпускавшаяся на четырех заводах, противокоррозионные составы, применявшиеся при строительстве парка Победы на Поклонной горе и ТЦ "Охотный ряд", материал ЭКР-22 для напольных покрытий, теплоизоляционный "Кремнепор", рекомендованный для АЭС после аварии на Чернобыльской АЭС, а также дезинфицирующее средство "Демос".

В разные годы он консультировал реставрационные работы в Московском Кремле, Зимнем дворце, Андреевской церкви в Киеве, Рундальском дворце в Латвии. Принимал участие в строительстве здания правительства Нижегородской области и восстановлении Арсенала в Нижегородском кремле. Возглавлял государственные комиссии по аттестации продукции на Знак качества, входил в состав Всесоюзной комиссии по ингибиторам коррозии при Госкомитете по науке и технике СССР.

Прощание с Владимиром Войтовичем состоится 21 марта в 12:45 в траурном зале по адресу: Нижний Новгород, улица Зайцева, 27.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Войтовича.

