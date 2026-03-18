Нижегородские ученые объяснили, почему ежедневное общение приводит к усталости Наука

Фото: сгенерировано нейросетью

Несмотря на то что современные технологии сделали связь проще и быстрее, чувство усталости от общения возникает все чаще. Долгие переписки, видеозвонки и постоянные уведомления нередко выматывают не меньше напряженного рабочего дня. Нижегородские ученые рассказали, что происходит с мозгом в такие моменты и почему даже привычные разговоры могут истощать.

Почему "садится социальная батарейка"

Фраза "у меня села социальная батарейка" описывает реальное состояние когнитивного и эмоционального истощения. Во время общения мозг непрерывно обрабатывает слова, интонации, мимику, жесты и реакцию собеседника, пытаясь предугадать его эмоции и намерения.

Параллельно человек контролирует собственную речь, тон и поведение, сдерживает неподходящие реакции и старается произвести нужное впечатление. Такая многозадачность требует значительных ресурсов нервной системы. Когда они исчерпываются, появляются усталость, раздражительность и желание остаться одному.

Почему онлайн утомляет сильнее

Сегодня коммуникация идет сразу по нескольким каналам — мессенджеры, соцсети, рабочие чаты, видеоконференции. Постоянное переключение между потоками информации усиливает нагрузку на мозг.

В цифровом формате часть невербальных сигналов теряется, поэтому человеку приходится "достраивать" смысл сообщений и сильнее концентрироваться.

"Нам приходится больше вкладываться в это общение. Мы не можем передать часть своих эмоций просто потому, что собеседник не видит наших невербальных сигналов — положения рук, тела. А когда мы общаемся с родственниками онлайн, то, по большому счету, "надеваем маски": говорим, что у нас всё хорошо, потому что знаем, что нам нужно проговорить несколько минут, а потом можно выключить телефон и плакать сколько угодно", — приводит слова доктора биологических наук, профессора, директора Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н.И. Лобачевского Марии Ведуновой сайт pravda-nn.ru.

Отдельная проблема — размытые границы личного времени: рабочие сообщения приходят по вечерам и в выходные, не оставляя пространства для отдыха.

Почему люди устают по-разному

Запас "социальной энергии" у всех разный. Интроверты, как правило, быстрее утомляются от контактов и восстанавливаются в одиночестве, экстраверты могут дольше сохранять активность в общении. Больше сил тратят и люди с высокой эмпатией.

Психолог Алексей Хандохин отметил, что уровень напряжения зависит от особенностей психики и работы организма. По его словам, люди с высокой чувствительностью и эмпатией чаще излишне переживают и сильнее расходуют внутренние ресурсы, поэтому говорить об одинаковой реакции на общение для всех нельзя.

Как цифровая среда влияет на детей

У детей продолжают формироваться зоны мозга, отвечающие за контроль эмоций, внимание и социальное поведение. Эти механизмы развиваются в живом взаимодействии, когда ребенок учится считывать мимику и интонации.

В цифровой среде такие возможности ограничены.

Мария Ведунова подчеркнула, что при фрагментарной подаче информации и постоянных отвлечениях новые нейронные связи формируются хуже. В результате знания остаются разрозненными, не складываются в систему, а способность концентрироваться снижается.

Признаки социальной усталости

О разрядке "социальной батарейки" могут говорить:

желание побыть в тишине;

трудности с поддержанием разговора;

раздражительность;

снижение концентрации;

ощущение физической усталости;

нежелание отвечать на сообщения и вступать в новые контакты.

Как восстановиться

После интенсивного общения специалисты рекомендуют сделать паузу и на время отказаться от звонков и переписок. Полезны прогулки, чтение, физическая активность и бытовые дела — любая деятельность без социального взаимодействия. Скорость восстановления у всех разная: кому-то достаточно короткого перерыва, другим требуется несколько часов спокойствия.

По словам Ведуновой, мозг обладает пластичностью и способен адаптироваться к современным нагрузкам, однако его ресурсы не безграничны. Длительная работа «на высоких оборотах» без полноценного отдыха может способствовать росту депрессивных и иных психических расстройств.

В условиях постоянного информационного потока усталость от общения становится естественной реакцией. Паузы и время в одиночестве помогают нервной системе восстановиться и сохранить эмоциональное равновесие.

