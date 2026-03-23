Более 20 сервисов для профразвития молодежи предлагает Нижегородский кадровый центр Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородский кадровый центр «Работа России» предлагает молодым людям более 20 профориентационных сервисов. Системная работа по карьерному сопровождению школьников и студентов выстроена во всех филиалах региона в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи.

Все доступные сервисы и меры поддержки собраны в разделе «Сервисы для молодежи» на единой цифровой платформе «Работа России»: https://trudvsem.ru/information-pages/molodezh. Для получения доступа к сервисам необходимо зарегистрироваться на портале и подать заявление на соответствующую меру поддержки. Услуги предоставляются как в онлайн-формате, так и очно во всех филиалах службы занятости Нижегородской области.

«Помощь молодежи в профессиональном становлении — стратегическая инвестиция в будущее экономики Нижегородской области. Сегодня мы делаем акцент не просто на содействии занятости, а на формировании кадрового потенциала под конкретные запросы работодателей. В рамках проекта по маршрутизации молодежи мы выстраиваем систему от школьной скамьи до рабочего места. Важно, чтобы каждый молодой человек понимал актуальную ситуацию на рынке труда, видел реальные перспективы трудоустройства в родном регионе и имел возможность выстроить карьеру, опираясь на те специальности, которые сегодня нужны нашей промышленности, ИТ-сфере, социальной отрасли. Весь спектр профориентационных инструментов и сервисов кадрового центра позволяет синхронизировать интересы молодежи и кадровые потребности области», — подчеркнул министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Для школьников кадровый центр предлагает сервисы, направленные на осознанное планирование будущего. С их помощью можно определить свои сильные стороны, получить рекомендации по выбору направления профессионального развития и построению дальнейшего образовательного маршрута. Для школьников также регулярно организуются экскурсии на ведущие предприятия региона. Профтуры позволяют им своими глазами увидеть производственные процессы и пообщаться с опытными наставниками, что способствует осознанному выбору будущей профессии.

Студентам сервисы помогают подготовиться к выходу на рынок труда, найти подработку или первую постоянную работу. Молодые люди могут получить практические навыки эффективного поиска вакансий, научиться составлять конкурентоспособное резюме и успешно проходить собеседования. Для студентов и выпускников организуются ярмарки вакансий, где они могут напрямую пообщаться с работодателями и узнать о востребованных предложениях.

«Мы стараемся быть для ребят надежными проводниками в мире профессий. Наши карьерные консультанты работают адресно: для кого-то актуальна профориентация и выбор вуза, а кому-то нужна помощь в поиске первой работы или стажировки. Мы видим большой интерес к временной занятости среди подростков: в прошлом году во время летних каникул у нас работало более 7 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Более 300 работодателей региона предоставили для них места. Благодаря широкому спектру сервисов мы помогаем молодым людям не растеряться, сделать правильный выбор и первые уверенные шаги в карьере», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Консультанты службы занятости помогают пройти путь от профессионального самоопределения до успешного трудоустройства на нижегородские предприятия. Они разрабатывают персональные карьерные маршруты, подбирают актуальные сервисы с учетом запросов и потребностей каждого молодого человека.

Уточнить информацию также можно в официальном сообществе Нижегородского кадрового центра «Работа России» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov .

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.