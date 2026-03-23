Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2026 14:20
Как действовать, если в купленной квартире остались прописанные: советы юриста
23 марта 2026 13:40
Гималайский медведь проснулся в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
23 марта 2026 13:08
29 нижегородских муниципалитетов могут попасть в зону паводка
23 марта 2026 13:03
"Единая Россия" готова к достижению целей избирательной кампании 2026 года
23 марта 2026 12:36
Контроль за дорожными работами усилят в Нижнем Новгороде
23 марта 2026 12:22
В МВД предупредили, что мошенники используют умные колонки для прослушивания
23 марта 2026 12:00
Нижегородская область увеличила производство мяса на 20%
23 марта 2026 11:55
Президент наградил Егора Полякова медалью "За заслуги перед Отечеством"
23 марта 2026 11:48
НИУ Президентской академии и "Школа 21" подписали соглашение о сотрудничестве
23 марта 2026 11:45
Мост через Тёшу в Нижегородской области отремонтирован на 54%
Общество

Как действовать, если в купленной квартире остались прописанные: советы юриста

23 марта 2026 14:20 Общество
Как действовать, если в купленной квартире остались прописанные: советы юриста

Фото: Александр Воложанин

Покупка квартиры — это важное и ответственное событие. Однако иногда оно может быть омрачено неприятным сюрпризом: после заключения сделки выясняется, что в квартире всё ещё зарегистрированы бывшие собственники или их родственники. Как быть в такой ситуации?

Регистрация по определённому адресу — это не просто формальность, подчеркнула в разговоре с 360.ru юрист по вопросам в сфере недвижимости и аренде жилья Елена Рудакова. Она позволяет госорганам отслеживать место проживания граждан, что важно для соблюдения их прав и обязанностей. Регистрация регулируется статьёй 3 закона № 5242-1 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ".

Что происходит при продаже квартиры?

Согласно пункту 2 статьи 292 ГК РФ, квартира переходит к новому владельцу после подписания договора купли-продажи. Продавец обязан выписаться сам и снять с регистрационного учёта всех членов своей семьи. Если этого не сделать, это может стать причиной судебного спора.

Что делать, если продавец отказывается выписываться?

Если продавец не выполняет свои обязательства, новый владелец квартиры может обратиться в суд. В этом случае взрослого человека можно снять с регистрационного учёта в одностороннем порядке. Однако это не всегда просто.

Как проверить, что в квартире никто не прописан?

Собственники жилья имеют право запрашивать все необходимые справки о зарегистрированных в квартире лицах. Они могут делать это без согласия проживающих. Такие данные также могут получить доверенные лица владельца по нотариально заверенной доверенности.

Будущему покупателю не всегда удаётся получить такую справку, но он может потребовать её у продавца. Если продавец отказывается предоставить эти данные, это может стать основанием для отказа от сделки.

Можно ли выписать детей?

Если в квартире прописан ребёнок, это считается обременением для продавца. Выписать ребёнка без согласия родителей можно только через суд. При этом суд учитывает обстоятельства и интересы ребёнка.

Если ребёнок не живёт в квартире более года, его родители не оплачивают ЖКУ или могут зарегистрировать его по другому адресу, новый владелец может обратиться в суд с требованием о выписке.

Что делать, если после покупки в квартире остались зарегистрированные лица?

Если после покупки квартиры выясняется, что в ней остались зарегистрированные лица, новый владелец может потребовать их выписки через суд. Для этого ему нужно собрать доказательства того, что эти люди не проживают в квартире и не ведут там хозяйство.

Временная регистрация: что нужно знать?

Если вы продаёте единственное жильё и вам некуда выписаться, вы можете сделать временную регистрацию у знакомых или в арендованном жилье. Для этого нужно написать заявление о снятии с учёта по старому адресу и приложить подтверждающие документы.

Советы для покупателей

При покупке квартиры важно быть внимательным и проверять все документы. Если продавец отказывается выписаться до сделки, это может стать серьёзным поводом для отказа от покупки. Также стоит проверить, не зарегистрированы ли в квартире несовершеннолетние дети, так как их выписка может быть затруднительной.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда в купленной квартире остались зарегистрированные лица, не бойтесь обращаться в суд. Закон на вашей стороне, и вы сможете защитить свои права.

Новости по теме
13 марта 2026 18:06
120 частных домов построили по эскроу в Нижегородской области
