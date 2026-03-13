120 частных домов построили по эскроу в Нижегородской области Общество

120 проектов частных домов реализовано в Нижегородской области с момента внедрения механизма эскроу для индивидуального жилищного строительства в 2024 году. Такие данные опубликованы на цифровом портале строимдом.рф.

Механизм эскроу предполагает размещение средств покупателя на специальном банковском счете до завершения строительства. Застройщик получает деньги только после ввода дома в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности заказчика на объект, построенный в соответствии с договором строительного подряда.

Использование эскроу-счетов позволяет снизить риски для участников сделки: подрядчики получают гарантированное финансирование строительства, а граждане — дополнительную защиту своих прав и имущественных интересов.

С прошлого года, после вступления в силу федерального закона №186-ФЗ, механизм эскроу стал применяться не только при покупке квартир в многоквартирных домах, но и при строительстве индивидуального жилья.

Как сообщил глава регионального минстроя Дмитрий Груничев, возведение частных домов с использованием эскроу-счетов в регионе постепенно набирает популярность.

"На сегодняшний день на портале строимдом.рф содержатся сведения о реализации 391 подобного проекта в Нижегородской области", — отметил он.

По словам министра, использование эскроу-счетов является одним из самых надежных способов финансирования строительства.

"Применение этого механизма при индивидуальном жилищном строительстве позволяет повысить прозрачность домостроения и сократить до минимума количество пострадавших от недобросовестных действий застройщиков в Нижегородской области", — подчеркнул Дмитрий Груничев.