120 частных домов построили по эскроу в Нижегородской области

Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Эксклюзив
Фото: Александр Воложанин

120 проектов частных домов реализовано в Нижегородской области с момента внедрения механизма эскроу для индивидуального жилищного строительства в 2024 году. Такие данные опубликованы на цифровом портале строимдом.рф.

Механизм эскроу предполагает размещение средств покупателя на специальном банковском счете до завершения строительства. Застройщик получает деньги только после ввода дома в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности заказчика на объект, построенный в соответствии с договором строительного подряда.

Использование эскроу-счетов позволяет снизить риски для участников сделки: подрядчики получают гарантированное финансирование строительства, а граждане — дополнительную защиту своих прав и имущественных интересов.

С прошлого года, после вступления в силу федерального закона №186-ФЗ, механизм эскроу стал применяться не только при покупке квартир в многоквартирных домах, но и при строительстве индивидуального жилья.

Как сообщил глава регионального минстроя Дмитрий Груничев, возведение частных домов с использованием эскроу-счетов в регионе постепенно набирает популярность.

"На сегодняшний день на портале строимдом.рф содержатся сведения о реализации 391 подобного проекта в Нижегородской области", — отметил он.

По словам министра, использование эскроу-счетов является одним из самых надежных способов финансирования строительства.

"Применение этого механизма при индивидуальном жилищном строительстве позволяет повысить прозрачность домостроения и сократить до минимума количество пострадавших от недобросовестных действий застройщиков в Нижегородской области", — подчеркнул Дмитрий Груничев.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье ИЖС Минстрой
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных