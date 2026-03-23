Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Юрий Станкевич о мигрантах: "Свои уставы пусть оставляют дома"

23 марта 2026 16:46 Политика
Фото: пресс-служба Юрия Станкевича

Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на усиление контроля в сфере трудовой миграции. Документы стали очередным этапом формирования комплексной системы надзора за пребыванием и занятостью иностранцев, которую парламент выстраивает на протяжении последних 2-х лет.

Согласно новым нормам, трудовые мигранты обязаны обеспечивать себя и членов своих семей, проживающих в России, на уровне, установленном в регионе пребывания. Кроме того, вводится фиксированный авансовый платеж за каждого члена семьи. При невыполнении этих требований патент или разрешение на работу может быть не выдано либо аннулировано, а срок пребывания в стране — сокращен.

Расширяются и контрольные полномочия: налоговые органы и МВД будут проверять наличие доходов у иностранных граждан. Также установлено, что дети мигрантов, находящихся в России с целью заработка, должны покинуть страну в течение 30 дней после достижения совершеннолетия.

Основанием для отказа или аннулирования разрешения на временное проживание либо вида на жительство станет трудовая деятельность менее 10 месяцев в течение года. Для отдельных категорий мигрантов предусмотрено увеличение размера ежемесячных фиксированных авансовых платежей.

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что принятые изменения направлены на повышение прозрачности и законности пребывания иностранных граждан в России. По его словам, новые меры позволят усилить контроль за доходами мигрантов и соблюдением ими требований законодательства.

"Каждый иностранец, приезжающий в Россию, должен понимать: наше гостеприимство находится в прямой зависимости от меры уважения гостей к традициям и нравственным ориентирам великой страны. Свои уставы пусть оставляют дома", — заявил парламентарий.

Напомним, что в Нижегородской области подписан указ о продлении действующей модели регулирования трудовой миграции на 2026 год. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Мигранты Юрий Станкевич
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных