Юрий Станкевич о мигрантах: "Свои уставы пусть оставляют дома" Политика

Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на усиление контроля в сфере трудовой миграции. Документы стали очередным этапом формирования комплексной системы надзора за пребыванием и занятостью иностранцев, которую парламент выстраивает на протяжении последних 2-х лет.

Согласно новым нормам, трудовые мигранты обязаны обеспечивать себя и членов своих семей, проживающих в России, на уровне, установленном в регионе пребывания. Кроме того, вводится фиксированный авансовый платеж за каждого члена семьи. При невыполнении этих требований патент или разрешение на работу может быть не выдано либо аннулировано, а срок пребывания в стране — сокращен.

Расширяются и контрольные полномочия: налоговые органы и МВД будут проверять наличие доходов у иностранных граждан. Также установлено, что дети мигрантов, находящихся в России с целью заработка, должны покинуть страну в течение 30 дней после достижения совершеннолетия.

Основанием для отказа или аннулирования разрешения на временное проживание либо вида на жительство станет трудовая деятельность менее 10 месяцев в течение года. Для отдельных категорий мигрантов предусмотрено увеличение размера ежемесячных фиксированных авансовых платежей.

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что принятые изменения направлены на повышение прозрачности и законности пребывания иностранных граждан в России. По его словам, новые меры позволят усилить контроль за доходами мигрантов и соблюдением ими требований законодательства.

"Каждый иностранец, приезжающий в Россию, должен понимать: наше гостеприимство находится в прямой зависимости от меры уважения гостей к традициям и нравственным ориентирам великой страны. Свои уставы пусть оставляют дома", — заявил парламентарий.

Напомним, что в Нижегородской области подписан указ о продлении действующей модели регулирования трудовой миграции на 2026 год.