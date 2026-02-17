Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
16 февраля 2026 19:38
Нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов
16 февраля 2026 19:08
Недостроенный Приокский рынок в Нижнем Новгороде продают за 87 млн рублей
16 февраля 2026 18:23
Цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 2% за месяц
16 февраля 2026 15:12
Нижегородское предприятие увеличит выработку молочки благодаря "Производительности труда"
16 февраля 2026 14:48
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
16 февраля 2026 13:58
Порция блинов за год подешевела на 3% в Нижегородской области
16 февраля 2026 13:40
Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 09:02
Нижегородцы тратят в среднем 50 000 рублей каждый месяц
14 февраля 2026 10:42
Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке RosBuild 2026
Экономика

Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год

17 февраля 2026 11:24 Экономика
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подписан указ о продлении действующей модели регулирования трудовой миграции на 2026 год, сообщили в пресс-службе облправительства. 

Как и в 2025 году, в регионе сохраняются точечные ограничения на выдачу патентов иностранным гражданам. Оформление патентов будет осуществляться с учетом ОКВЭД — общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Ограничения распространятся на 33 укрупненные группы видов экономической деятельности.

В министерстве демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области отметили, что регион продолжает применять модель адресного регулирования патентной занятости, апробированную в 2025 году. По данным ведомства, сохранение выдачи патентов по точечно разрешенным ОКВЭД позволит поддержать предприятия в условиях дефицита кадров и одновременно сохранить приоритет трудоустройства российских граждан в социально чувствительных сферах — здравоохранении, образовании и услугах для населения.

При этом перечень ограничений предусматривает возможность работы иностранных граждан в строительстве, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, а также в розничной и оптовой торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере складирования, хранения и вспомогательной транспортной деятельности.

Официальный текст документа будет опубликован в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в регионе выросла стоимость трудовых патентов для мигрантов. Сейчас она составляет 11 800 рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Патент Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 10:11
30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году
30 января 2026 18:18
1617 мигрантов выслали из Нижегородской области в прошлом году
04 декабря 2025 15:46
Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных