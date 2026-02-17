Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подписан указ о продлении действующей модели регулирования трудовой миграции на 2026 год, сообщили в пресс-службе облправительства.

Как и в 2025 году, в регионе сохраняются точечные ограничения на выдачу патентов иностранным гражданам. Оформление патентов будет осуществляться с учетом ОКВЭД — общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Ограничения распространятся на 33 укрупненные группы видов экономической деятельности.

В министерстве демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области отметили, что регион продолжает применять модель адресного регулирования патентной занятости, апробированную в 2025 году. По данным ведомства, сохранение выдачи патентов по точечно разрешенным ОКВЭД позволит поддержать предприятия в условиях дефицита кадров и одновременно сохранить приоритет трудоустройства российских граждан в социально чувствительных сферах — здравоохранении, образовании и услугах для населения.

При этом перечень ограничений предусматривает возможность работы иностранных граждан в строительстве, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, а также в розничной и оптовой торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, сфере складирования, хранения и вспомогательной транспортной деятельности.

Официальный текст документа будет опубликован в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в регионе выросла стоимость трудовых патентов для мигрантов. Сейчас она составляет 11 800 рублей.