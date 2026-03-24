Нижегородцам рассказали, куда нести клеща на исследование

Сезон активности клещей начался в Нижегородской области. Специалисты уже зафиксировали первый случай присасывания.
В Роспотребнадзоре напоминают: при укусе необходимо как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию с паспортом и полисом ОМС — там клеща безопасно удалят.
После этого насекомое рекомендуется сдать на исследование. Это важно, поскольку клещи могут быть переносчиками опасных, в том числе смертельно опасных заболеваний. Анализ позволяет вовремя принять решение о необходимости экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита и дальнейшего медицинского наблюдения.
Исследования проводятся за счет личных средств граждан. При этом на анализ принимают как живых, так и мертвых клещей. Главное — сохранить их целостность и правильно доставить: поместить в баночку с влажной ваткой и хранить в холодильнике.
С 18 марта 2026 года клещей на исследование принимают в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" по следующим адресам:
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что чем раньше провести исследование клеща, тем быстрее можно принять необходимые меры для сохранения здоровья.
