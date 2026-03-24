Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, куда нести клеща на исследование
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2026 10:25
Роботы-доставщики начнут работать в трех районах Нижнего Новгорода
24 марта 2026 10:12
Ветераны СВО подали более 800 заявок на участие в "Абилимпиксе"
24 марта 2026 09:48
Нижегородцам рассказали, куда нести клеща на исследование
24 марта 2026 09:27
Жителей Сарова призвали не паниковать из-за самолетов в небе
24 марта 2026 09:08
Турпоток в Керженский заповедник вырос в 2,1 раза
24 марта 2026 07:00
Нижегородцы начали получать уведомления о комплексных кадастровых работах
23 марта 2026 19:17
Коммунальщиков оштрафуют за сбросы в Оку в Нижегородской области
23 марта 2026 17:57
Евгений Люлин предложил увеличить число награждаемых медалью "За поддержку СВО"
23 марта 2026 17:53
16 тонн сомнительного мяса пытались зарегистрировать в Нижегородской области
23 марта 2026 17:47
Стартовал Всероссийский медиаконкурс "Камера.Поход.Россия" для молодых профессионалов
Фото: Александр Воложанин

Сезон активности клещей начался в Нижегородской области. Специалисты уже зафиксировали первый случай присасывания. 

В Роспотребнадзоре напоминают: при укусе необходимо как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию с паспортом и полисом ОМС — там клеща безопасно удалят.

После этого насекомое рекомендуется сдать на исследование. Это важно, поскольку клещи могут быть переносчиками опасных, в том числе смертельно опасных заболеваний. Анализ позволяет вовремя принять решение о необходимости экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита и дальнейшего медицинского наблюдения.

Исследования проводятся за счет личных средств граждан. При этом на анализ принимают как живых, так и мертвых клещей. Главное — сохранить их целостность и правильно доставить: поместить в баночку с влажной ваткой и хранить в холодильнике.

С 18 марта 2026 года клещей на исследование принимают в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" по следующим адресам:

  • Нижний Новгород, ул. Кулибина, 11Б — понедельник-четверг с 9:00 до 16:00 (перерыв 12:00–13:00), пятница с 9:00 до 13:00, тел. 8-903-848-04-30;
  • Нижний Новгород, пр. Ильича, 3 — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(831)295-87-14;
  • Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4 — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(831)246-03-30;
  • Бор, ул. Плеханова, 1 — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(83159)6-38-48;
  • Дзержинск, пр. Дзержинского, 19а — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(8313)22-40-37;
  • Кстово, ул. Талалушкина, 11 — понедельник-четверг с 9:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(83145)2-25-00;
  • Шахунья, ул. Революционная, 32 — понедельник-пятница с 8:00 до 16:00 (перерыв 12:00–12:30), тел. 8(83152)2-73-20.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что чем раньше провести исследование клеща, тем быстрее можно принять необходимые меры для сохранения здоровья.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
22 марта 2026 10:49
Сезон клещей в Нижнем Новгороде: советы владельцам собак
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных