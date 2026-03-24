Нижегородцам рассказали, куда нести клеща на исследование Общество

Сезон активности клещей начался в Нижегородской области. Специалисты уже зафиксировали первый случай присасывания.

В Роспотребнадзоре напоминают: при укусе необходимо как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию с паспортом и полисом ОМС — там клеща безопасно удалят.

После этого насекомое рекомендуется сдать на исследование. Это важно, поскольку клещи могут быть переносчиками опасных, в том числе смертельно опасных заболеваний. Анализ позволяет вовремя принять решение о необходимости экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита и дальнейшего медицинского наблюдения.

Исследования проводятся за счет личных средств граждан. При этом на анализ принимают как живых, так и мертвых клещей. Главное — сохранить их целостность и правильно доставить: поместить в баночку с влажной ваткой и хранить в холодильнике.

С 18 марта 2026 года клещей на исследование принимают в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" по следующим адресам:

Нижний Новгород, ул. Кулибина, 11Б — понедельник-четверг с 9:00 до 16:00 (перерыв 12:00–13:00), пятница с 9:00 до 13:00, тел. 8-903-848-04-30;

Нижний Новгород, пр. Ильича, 3 — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(831)295-87-14;

Нижний Новгород, ул. Луначарского, 4 — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(831)246-03-30;

Бор, ул. Плеханова, 1 — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(83159)6-38-48;

Дзержинск, пр. Дзержинского, 19а — понедельник-четверг с 8:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(8313)22-40-37;

Кстово, ул. Талалушкина, 11 — понедельник-четверг с 9:00 до 14:00, пятница с 9:00 до 12:00 (перерыв 12:00–13:00), тел. 8(83145)2-25-00;

Шахунья, ул. Революционная, 32 — понедельник-пятница с 8:00 до 16:00 (перерыв 12:00–12:30), тел. 8(83152)2-73-20.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что чем раньше провести исследование клеща, тем быстрее можно принять необходимые меры для сохранения здоровья.