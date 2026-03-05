Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе Общество

Роспотребнадзор сообщил о первых случаях укусов клещей в средней полосе России в 2026 году. Несмотря на кажущуюся раннюю активность клещей, это не является аномалией, объяснила 360.ru инфекционист Елена Мескина.

Она отметила, что клещи активизируются, когда ещё лежат сугробы. Этому способствуют повышение температуры воздуха и оттепели в марте.

Клещей часто путают с насекомыми, но на самом деле они относятся к классу паукообразных — членистоногих животных. Клещи — это паразиты, питающиеся кровью позвоночных животных и человека.

В марте клещей можно встретить на прогалинах с травой или на даче при обработке кустов. Они предпочитают более высокие места, чтобы погреться на солнце. Риск укуса минимален, когда на улице ещё лежат сугробы, так как люди тепло одеты. Однако клещи могут заползти под одежду, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

После прогулок в парках или работ с кустами за городом необходимо снять всю одежду, осмотреть её и тело. Особое внимание следует уделить частям тела с волосами, шее и ушам. Желательно, чтобы кто-то другой осмотрел вас.

Многие предупреждают, что присосавшегося клеща нельзя трогать и нужно сразу обратиться к врачу. Елена Мескина уточнила, что если дёрнуть клеща, можно оторвать ему голову, которая останется под кожей. Однако и медлить нельзя, так как от времени присасывания зависит риск инфицирования: если клещ оказался заразным и оставался в теле больше 24 часов, инфекция передастся с большой вероятностью.

Если вы обнаружили клеща, рекомендуется сдать его в лабораторию для исследования. За укушенным человеком необходимо наблюдать на наличие симптомов инфекций, особенно если паразит оказался заразным. При первых признаках недомогания следует обратиться в травмпункт, поликлинику или приемный покой больницы.

Возможные симптомы заражения включают повышение температуры, слабость, ломоту в теле, красное пятно в месте укуса и увеличение лимфоузлов.

Людям, часто бывающим в лесу или работающим в огороде, рекомендуется иметь специальное приспособление для удаления клещей, такое как клещедёр. Его можно приобрести на маркетплейсе за 150-250 рублей.

Клещедёр имеет зазубринку, которой заводят под шейку клеща и поворачивают против часовой стрелки, держа перпендикулярно коже. Одновременно нужно аккуратно тянуть на себя. Если клещедёра нет, можно использовать нитку: сделайте петельку, набросьте её на шейку паразита и аккуратно тяните.

Если вам удалось вытащить клеща самостоятельно, поместите его в пробирку или банку с куском влажной ваты, закройте крышкой и отнесите в лабораторию для выявления инфекций. Важно хранить банку с клещом в холодильнике до сдачи на исследование. Лабораторное исследование желательно провести не позднее трёх суток после снятия клеща с человека.

Анализ не оплачивается системой ОМС, так как обследуют клеща, а не человека. Однако его рекомендуется сделать, чтобы при инфицировании клеща пациенту вовремя назначили антибиотик для профилактики.