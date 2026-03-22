Сезон клещей в Нижнем Новгороде: советы владельцам собак

Опасность клещей для собак возникает уже в начале весны – с первым потеплением, когда сходит снег и почва прогревается примерно до 5 градусов. Именно в этот период паразиты выходят из спячки, а пик их активности в средней полосе приходится на апрель-май. Поскольку клещи часто переносят смертельно опасные инфекции, владельцам животных важно заранее позаботиться о защите питомцев.



Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев обратил внимание, что риск существует уже в начале весны. "Владельцы домашних животных порой думают, что гулять в марте или начале апреля безопасно. Однако это не так: клещи уже есть в прошлогодней траве", – подчеркнул он. После зимы паразиты особенно активны и быстрее атакуют.

Чем опасен укус

Клещи являются переносчиками сразу нескольких тяжелых заболеваний. Наиболее распространенные из них – пироплазмоз (бабезиоз), боррелиоз (болезнь Лайма) и эрлихиоз.

Заболевание может проявляться вялостью, отказом от еды, повышением температуры и потемнением мочи.

Без своевременной помощи состояние животного способно резко ухудшиться, вплоть до гибели в течение нескольких дней. При этом не каждый клещ заражен, однако вероятность остается значительной.

Комплексный подход

Специалисты отмечают, что полностью исключить риск укуса невозможно. В то же время комбинированная защита позволяет существенно его снизить.



Одним из наиболее распространенных способов остаются таблетки, действующие через кровь животного. Их, как правило, применяют с интервалом от одного до трех месяцев. После укуса паразит погибает, не успевая передать инфекцию. Однако такой вариант может не подойти, если у собаки чувствительный желудочно-кишечный тракт или она отказывается принимать препарат.



Широко используются и капли на холку, которые отпугивают или уничтожают клеща еще до укуса. При этом владельцам необходимо учитывать ограничения: за два дня до и после обработки собаку нельзя мыть, а в первые сутки желательно ограничить контакт с ней. У животных, часто контактирующих с водой, эффективность средства может снижаться.



Дополнительной мерой защиты служат специальные ошейники. Их рекомендуется применять в сочетании с другими средствами и надевать заранее – примерно за одну-две недели до выездов на природу. При неправильной фиксации, если ошейник сидит слишком свободно, его эффективность уменьшается.



В качестве краткосрочной защиты перед прогулкой могут использоваться специальные репелленты. При этом важно выбирать средства, предназначенные именно для животных, поскольку препараты для людей могут быть токсичны.



Отдельно специалисты напоминают о вакцинации. Она не защищает от укуса, однако помогает облегчить течение болезни и снижает риск летального исхода.

Дополнительные меры безопасности

Клещи чаще всего обитают в траве и кустарниках, поэтому при возможности такие места рекомендуется обходить. При регулярных прогулках на природе защита должна быть особенно тщательной.



После каждой прогулки необходимо осматривать собаку, особенно если речь идет о длинношерстных породах. Густой подшерсток может служить укрытием для паразитов, поэтому питомца рекомендуется дополнительно вычесывать.

Если найден клещ

При обнаружении клеща его следует удалить как можно быстрее. Для этого используют тонкий пинцет или специальное устройство – клещедер. Паразита необходимо захватить как можно ближе к коже и аккуратно извлечь вращательными движениями.



Использовать масло не рекомендуется: хотя клещ погибает, он может успеть передать инфекцию.



После удаления место укуса обрабатывают хлоргексидином и продолжают наблюдение за состоянием животного. При появлении тревожных симптомов, в том числе изменении цвета мочи, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару.