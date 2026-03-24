Стартовал 3-й модуль образовательной программы "Герои. Нижегородская область" Политика

Фото: пресс-служба КУПНО

В Нижегородской области стартовал третий модуль образовательной программы "Герои. Нижегородская область". Он посвящен вопросам государственного и муниципального управления в социальной сфере, включая образование, культуру, спорт, туризм и народные художественные промыслы. Всего программа включает четыре учебных модуля.

В церемонии открытия принял участие и.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Половников. Он поприветствовал участников от имени главы региона Глеба Никитина и отметил, что власти рассчитывают на активную позицию слушателей программы.

По его словам, идеи и инициативы участников могут способствовать развитию системы государственного и муниципального управления. "Самое главное в этом деле – искреннее желание помогать людям в решении их проблем", – подчеркнул Сергей Половников, добавив, что при таком подходе можно добиться доверия жителей и повысить эффективность работы органов власти.

И.о. министра кадровой политики региона Роман Марков сообщил, что в рамках третьего модуля участники посетят ряд значимых объектов, в том числе "Школу 800" и "Школу 21", где готовят IT-специалистов.

Акцент будет сделан на практических аспектах управления в социальной сфере и промышленности. Кроме того, участникам предстоит предварительная защита проектных работ.

"Наша задача – погрузить участников в проблематику каждого направления, чтобы дать как можно больше знаний и компетенций", – отметил Марков. По его словам, особое внимание уделяется пониманию того, что работа ведется в интересах людей.

В день старта модуля перед участниками выступили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, мэр Арзамаса Александр Щелоков и директор АНО "Центр 800" Ярослав Крутовский.

Участник программы, ветеран СВО Владимир Петрухов отметил, что обучение сочетает теорию и практику, а также позволяет познакомиться с управленческими решениями на местах.

"Мы получаем не только теоретическую базу, но и множество практических навыков", – сказал он.

Программа "Герои. Нижегородская область" направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона. Соглашение о ее реализации было подписано в марте 2025 года между правительством Нижегородской области, КУПНО и РАНХиГС. По итогам отбора определены 60 участников основной программы и еще 30 человек, которые пройдут обучение после возвращения в регион.

Официальный старт программы состоялся 4 августа 2025 года при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.