Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Политика

Стартовал 3-й модуль образовательной программы "Герои. Нижегородская область"

24 марта 2026 10:51 Политика
Стартовал 3-й модуль образовательной программы Герои. Нижегородская область

Фото: пресс-служба КУПНО

В Нижегородской области стартовал третий модуль образовательной программы "Герои. Нижегородская область". Он посвящен вопросам государственного и муниципального управления в социальной сфере, включая образование, культуру, спорт, туризм и народные художественные промыслы. Всего программа включает четыре учебных модуля.

В церемонии открытия принял участие и.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Половников. Он поприветствовал участников от имени главы региона Глеба Никитина и отметил, что власти рассчитывают на активную позицию слушателей программы.

По его словам, идеи и инициативы участников могут способствовать развитию системы государственного и муниципального управления. "Самое главное в этом деле – искреннее желание помогать людям в решении их проблем", – подчеркнул Сергей Половников, добавив, что при таком подходе можно добиться доверия жителей и повысить эффективность работы органов власти.

И.о. министра кадровой политики региона Роман Марков сообщил, что в рамках третьего модуля участники посетят ряд значимых объектов, в том числе "Школу 800" и "Школу 21", где готовят IT-специалистов.

Акцент будет сделан на практических аспектах управления в социальной сфере и промышленности. Кроме того, участникам предстоит предварительная защита проектных работ.

"Наша задача – погрузить участников в проблематику каждого направления, чтобы дать как можно больше знаний и компетенций", – отметил Марков. По его словам, особое внимание уделяется пониманию того, что работа ведется в интересах людей.

В день старта модуля перед участниками выступили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, мэр Арзамаса Александр Щелоков и директор АНО "Центр 800" Ярослав Крутовский.

Участник программы, ветеран СВО Владимир Петрухов отметил, что обучение сочетает теорию и практику, а также позволяет познакомиться с управленческими решениями на местах.

"Мы получаем не только теоретическую базу, но и множество практических навыков", – сказал он.

Программа "Герои. Нижегородская область" направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона. Соглашение о ее реализации было подписано в марте 2025 года между правительством Нижегородской области, КУПНО и РАНХиГС. По итогам отбора определены 60 участников основной программы и еще 30 человек, которые пройдут обучение после возвращения в регион.

Официальный старт программы состоялся 4 августа 2025 года при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных