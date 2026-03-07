Что известно о новом замгубернатора Нижегородской области Сергее Половникове

Фото:
Сергей Половников станет новым заместителем губернатора Нижегородской области. Такое решение принял глава региона Глеб Никитин.
До настоящего времени Половников занимал должность главного федерального инспектора по Пермскому краю. Ранее в течение нескольких лет он работал на разных государственных должностях в Нижегородской области.
Сергей Владимирович Половников родился 23 мая 1972 года во Владимире. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.
В 2000 году он окончил Московский институт МВД России, а в 2012 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
С 1991 по 1994 год Половников проходил службу в Вооруженных силах. После этого до 2014 года работал в органах МВД России.
До июня 2016 года занимал пост заместителя начальника управления ФСКН России по Нижегородской области, а также первого замначальника.
В 2016-2018 годах Половников был федеральным инспектором по Нижегородской области департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.
С 2018 года и до нового назначения работал главным федеральным инспектором по Пермскому краю аппарата полпреда президента РФ в ПФО.
Половников награжден медалями "За отвагу", "За отличие в охране общественного порядка", а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Как сообщалось ранее, вопрос о его назначении на должность замгубернатора рассмотрят на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.
