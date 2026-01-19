Стартовал второй этап стажировок программы "Герои. Нижегородская область" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

Участники программы "Герои. Нижегородская область" начали второй этап индивидуальных стажировок. Он продлится до 20 марта. В рамках программы предусмотрено три стажировки в органах исполнительной власти, местного самоуправления и на предприятиях региона под руководством наставников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что качества, проявленные бойцами в зоне СВО — выдержка, решительность, ответственность и умение работать в команде — могут быть полезны и в мирной жизни.

" Идеи и энергия участников программы могут принести реальную пользу в системе государственного управления", - подчеркнул он.

Наставниками участников стали сенаторы, руководители регионального правительства, депутаты Законодательного собрания и думы Нижнего Новгорода, главы муниципалитетов, представители вузов и общественные деятели.

И.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова подчеркнула, что стажировки помогают участникам быстрее адаптироваться к жизни в регионе после возвращения с СВО. По ее словам, участники знакомятся с работой государственных и муниципальных структур изнутри, изучают актуальные для жителей вопросы, а наставники делятся с ними опытом и знаниями. Она добавила, что программа помогает определиться с направлением дальнейшей работы, и правительство готово оказывать поддержку на каждом этапе.

В рамках второго этапа стажировок участники разрабатывают собственные проекты. Темы включают молодежную политику, патриотическое воспитание, адаптацию и трудоустройство участников СВО, продвижение нижегородской продукции, борьбу с кибермошенничеством, снижение смертности и инвалидности в ДТП, защиту окружающей среды и другие направления.

К июлю 2026 года участники должны будут защитить свои проекты перед комиссией. Именно качество и практическая направленность этих проектов станут основным критерием оценки эффективности обучения, отметил ректор КУПНО Роман Марков.

Напомним, программа "Герои. Нижегородская область" направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в органы власти и на предприятия региона. В марте 2025 года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО по реализации программы.

По итогам конкурсного отбора и собеседований с заместителем губернатора Андреем Гнеушевым были определены 60 участников основной программы и ещё 30 человек — для обучения после возвращения в регион.

Официальное открытие программы состоялось 4 августа 2025 года. В церемонии принял участие губернатор Глеб Никитин. В настоящее время завершён второй образовательный модуль.