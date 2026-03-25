Месячник по благоустройству стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля

Месячник по благоустройству пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
Власти рассчитывают, что в приведении города в порядок после долгой снежной зимы поучаствуют более 20 тысяч нижегородцев.
"Предстоит масштабная работа по наведению чистоты", - отметил градоначальник, добавив, что работа в данном направлении уже началась.
Рабочие чистят дороги, прибордюрные полосы, убирают вскрывшийся из-под снега мусор, приступают к мойке ограждений и остановок. "Скоро начнем мыть и проезжую часть, в том числе с шампунем", - сказал мэр.
Напомним, что весной во всех районах города проводятся субботники. Для участия в них инициативные граждане смогут обратиться в администрации своих районов города, определить дату и место, получить нужный инвентарь. В прошлом году к общегородскому субботнику присоединились 30 тысяч нижегородцев. Общими усилиями удалось собрать около 10 тысяч кубометров мусора.
