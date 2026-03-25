"Единая Россия" предложила поощрять ЗОЖ Спорт

Внедрение единой системы поощрений за выполнение нормативов ГТО и учреждение нового социального статуса для активных семей: "Единая Россия" предложила поощрять здоровый образ жизни.

Инициативы прозвучали на третьем окружном отчётно-программном форуме "Есть результат!" в Нижнем Новгороде, который проходит 25 марта.

На площадке круглого стола "Спорт: от дворовой команды до студенческих лиг и олимпийских побед" эксперты, профессиональные атлеты и представители власти обсуждали механизмы вовлечения россиян в систематические тренировки.

В центре дискуссии — вопросы развития студенческого спорта, строительства компактных ФОКов в малых городах и поддержки тренеров-энтузиастов по месту жительства.

Чтобы сделать занятия физкультурой по-настоящему массовым и модным трендом, участники предложили монетизировать спортивные успехи граждан через партнёрство с профессиональными клубами и муниципалитетами.

"Комплекс ГТО не должен быть просто формальной сдачей нормативов. Мы предлагаем выстроить систему "Привилегия ГТО", при которой спортивные клубы будут конвертировать значки в реальные бонусы — например, участие в каких-то мероприятиях или, даже билеты на домашние матчи", — сказал спикер площадки, чемпион мира по пауэрлифтингу и обладатель абсолютного мирового рекорда Дмитрий Иванов.

Для вовлечения целых поколений необходимо учредить статус "Спортивная семья России". Если и родители, и дети успешно сдали тесты, их можно поощрять различными льготами на усмотрение муниципалитета, считают участники круглого стола.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу "Единой России" председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении народной программы "Единой России" по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

"Единая Россия" создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.