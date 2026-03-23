Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Политика
23 марта 2026 16:15
Новым главой Починковского округа станет депутат Андрей Мелин
23 марта 2026 16:00
Нижегородцы могут предложить идеи по развитию региона
21 марта 2026 10:00
Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 марта 2026 года от АНО "Минин-центр"
20 марта 2026 18:38
Предложения для новой Народной программы "Единой России" сформировали в Нижегородской области
20 марта 2026 18:00
Эксклюзив
Итоги реализации Народной программы "ЕР" подвели в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 14:16
Министр Саватеев стал и.о. зампреда нижегородского правительства
20 марта 2026 10:53
"ЕР" предложила расширить условия конкурса проектов создания комфортной городской среды
19 марта 2026 18:33
Сотрудники ЗСНО награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
19 марта 2026 16:30
Смена поколений депутатов в Нижегородской области — тренд или случайность?
19 марта 2026 14:12
Нижегородцы могут принять участие в конкурсном отборе на участие в стажировках облправительства
23 марта 2026 16:00 Политика
Нижегородцы могут предложить идеи по развитию региона

Фото: АНО "Центр 800"

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин призвал жителей региона подключиться к формированию новой Народной программы партии.

Как подчеркнул глава региона, в основу действующей программы, сформированной пять лет назад, легли более 200 тысяч инициатив. По его словам, именно тогда вместе с нижегородцами были определены ключевые приоритеты развития. За прошедшее время, отметил Никитин, удалось сделать многое, однако обстоятельства меняются, возникают новые вызовы, на которые необходимо реагировать.

Теперь партия приступает к формированию новой программы, сообщил губернатор в своем MAX-канале. Жители региона могут поделиться предложениями о том, как можно улучшить различные сферы общественной жизни.

"Ваше мнение - это основа эффективных решений. Жители в Народной программе - полноценные участники", - подчеркнул он.

Глава региона добавил, что нижегородцы вовлечены в каждый этап этой работы - от формирования пунктов программы до контроля за выполнением обещаний.

Напомним, в прошлую пятницу в Нижнем Новгороде прошел региональный отчетный форум "Единой России", на котором состоялось подведение итогов реализации Народной программы. Подробности - в большом материале НИА "Нижний Новгород". 

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
