Нижегородцы могут предложить идеи по развитию региона Политика

Фото: АНО "Центр 800"

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин призвал жителей региона подключиться к формированию новой Народной программы партии.



Как подчеркнул глава региона, в основу действующей программы, сформированной пять лет назад, легли более 200 тысяч инициатив. По его словам, именно тогда вместе с нижегородцами были определены ключевые приоритеты развития. За прошедшее время, отметил Никитин, удалось сделать многое, однако обстоятельства меняются, возникают новые вызовы, на которые необходимо реагировать.



Теперь партия приступает к формированию новой программы, сообщил губернатор в своем MAX-канале. Жители региона могут поделиться предложениями о том, как можно улучшить различные сферы общественной жизни.



"Ваше мнение - это основа эффективных решений. Жители в Народной программе - полноценные участники", - подчеркнул он.



Глава региона добавил, что нижегородцы вовлечены в каждый этап этой работы - от формирования пунктов программы до контроля за выполнением обещаний.

Напомним, в прошлую пятницу в Нижнем Новгороде прошел региональный отчетный форум "Единой России", на котором состоялось подведение итогов реализации Народной программы.