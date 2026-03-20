Итоги реализации Народной программы "ЕР" подвели в Нижнем Новгороде Политика

20 марта в Нижнем Новгороде состоялся региональный отчетный форум, посвященный реализации Народной программы партии "Единая Россия".

Народная программа была разработана в 2021 году совместно с жителями региона. Тогда поступило свыше 200 тысяч предложений.

В форуме приняли участие более 200 делегатов: депутаты Госдумы и Законодательного собрания, сенаторы, координаторы партийных проектов, представители профильных министерств, муниципалитетов, участники и ветераны СВО, общественные активисты.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин подчеркнул, что за прошедшие пять лет проделана значительная работа, однако программа должна оставаться актуальной и гибкой.

"За эти пять лет сделано действительно много. Но мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, меняются вызовы и задачи. Поэтому Народная программа должна оставаться живым документом. Мы уже начали работу над новой программой развития, и, как и пять лет назад, она формируется на основе предложений жителей. Самое главное — чтобы люди чувствовали, что их слышат, поддерживают, и регион развивается", — заявил глава региона.

Сенатор РФ Ольга Щетинина отметила, что, несмотря на изменившиеся обстоятельства, большинство запланированных направлений удалось реализовать.

"Сегодня мы видим улучшение качества жизни людей, а именно это является главным показателем нашей работы. Безусловно, останавливаться рано. Перед нами стоят новые вызовы, над которыми мы продолжаем работать", — подчеркнула она.

На пленарном заседании участники подвели итоги пятилетней работы и обсудили формирование следующего этапа программы.

Семья, дети и молодежь

Одним из ключевых направлений остается поддержка семьи.

В Народной программе закреплена системная помощь — от рождения ребенка до его взросления. В регионе действуют дополнительные меры поддержки: программа "ОСНОВА", сертификат "Подарок новорожденному", помощь студенческим семьям, расширенные меры для многодетных.

Количество многодетных семей выросло с 14 тысяч до 36,5 тысячи.

Параллельно развивается образовательная инфраструктура. За пять лет построены 30 школ и 22 детских сада. Капитально отремонтированы 338 школ и 316 детских садов. Закуплено 411 школьных автобусов.

В сельских школах открываются "Точки роста", создаются современные спортивные пространства.

"Народная программа — это не документ, написанный чиновниками. Это тысячи предложений людей о том, каким они хотят видеть будущее региона. Наша задача — создать возможности для молодежи, чтобы талантливые ребята могли реализовать себя здесь — в колледжах, вузах, науке и профессии", — отметил депутат Госдумы Артем Кавинов.

В колледжи и техникумы инвестировано около 2 млрд рублей. Реализуются проекты IT-кампуса и "Профессионалитет". Конкурс в учреждения среднего профессионального образования растет, отток молодежи снижается.

Поддержка участников СВО и их семей

О мерах помощи участникам специальной военной операции рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода, ветеран СВО Евгений Чинцов. Он напомнил, что в регионе действует более 50 мер поддержки.

При заключении контракта предусмотрены выплаты: 800 тысяч рублей — региональная, 400 тысяч — федеральная, 300 тысяч — муниципальная в Нижнем Новгороде, а также 100 тысяч рублей по завершении контракта.

При заключении военно-социального контракта выплачивается по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и 10 тысяч рублей беременной супруге.

Кроме того, участники СВО имеют право на бесплатную парковку, получение земельного участка для ведения хозяйства, освобождение от ряда налогов, бесплатное посещение спортивных объектов и прохождение реабилитации.



В 2025 году по инициативе партии принят закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции, что закрепило гарантии трудоустройства.

По данным регионального отделения, за время проведения СВО собрано более 400 тонн гуманитарной помощи.

"Я лично почувствовал искреннюю заботу и поддержку. Это было не ради пиара, а от чистого сердца. Важно обеспечить каждому участнику специальной военной операции бесшовную интеграцию в гражданскую жизнь после возвращения домой", — отметил Чинцов.

Развитие здравоохранения

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, главный врач Нижегородского центра борьбы со СПИД Соломон Апоян подвел итоги медицины.

За пять лет в регионе построено 128 объектов здравоохранения, включая 118 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 офисов врачей общей практики и детскую поликлинику в Кстове.

Капитально отремонтированы 705 медицинских учреждений. В больницы и поликлиники поставлено 5940 единиц современного оборудования.

Проект "Поезда здоровья", основанный на работе 12 передвижных медицинских комплексов, за пять лет обеспечил 1045 выездов мобильных бригад. Проведено 402 915 консультаций и 752 225 диагностических исследований.

С 2023 года в рамках детских "Поездов здоровья" совершено 185 выездов, помощь получили 18 230 детей.

"Сейчас мы реализуем проекты "Город здоровья", "Квартал здоровья" и "Семейный квартал", которые создадут единые медицинские кластеры. Наша стратегическая цель — снижение смертности и повышение качества жизни. Никто ничего не закрывает, а наоборот открывает", — добавил Глеб Никитин.

Спорт

За пять лет в регионе построено 160 спортивных объектов, в том числе 28 площадок ГТО и 6 "умных" спортивных площадок.

Ежегодно проводится более 1500 спортивно-массовых мероприятий. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями достиг 59% и продолжает расти.

Около 20 категорий граждан, включая участников СВО и их семьи, получили право бесплатного посещения государственных и муниципальных спортивных объектов.

Кроме того, для ветеранов специальной военной операции реализуются специальные проекты "Дайвинг для СВОих", "СВОЙ ФОК" и "Сила спорта СВОим".

Промышленность и инвестиции

В Нижегородской области действует комплекс мер поддержки промышленности и инновационного развития. По программам регионального Фонда развития промышленности профинансировано 248 заявок на сумму 45,9 млрд рублей. Доля привлеченных федеральных средств составила 94% — 43 млрд рублей.

Общий объем инвестиций по реализуемым и действующим проектам превысит 85 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджет составят более 34 млрд рублей. Планируется создание свыше 2840 рабочих мест.

С 2019 года 5850 сотрудников прошли обучение по программам "Бережливого производства". В результате среднее сокращение времени производственных процессов составило 31%, объем незавершенного производства снизился на 27%, а выработка увеличилась на 43%.

Регион занимает ведущие позиции в национальных рейтингах инвестиционной привлекательности. За семь лет область поднялась с 70-го на 2-е место в России.

Нижегородская область занимает 3 место в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения. В IT-секторе работают более 2 тысяч компаний и свыше 38 тысяч специалистов. В регион привлечено более 1,2 тысячи IT-специалистов.

Регион активно развивает ОЭЗ "Кулибин" и проект IT-кампуса "НЕЙМАРК".

Экология

В регионе введены в эксплуатацию 26 очистных сооружений и 18 линейных объектов в 23 муниципалитетах. Ликвидировано 2128 несанкционированных свалок.

Нижегородская область входит в число шести регионов с экотехнопарками. В Дзержинске создан объект мощностью 214 тысяч тонн переработки в год.

Создано более 400 особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 500 тысяч гектаров.

Культура и туризм

В сфере культуры и туризма регион демонстрирует устойчивый рост. Туристический поток по итогам 2025 года достиг 5 млн человек. Гости региона потратили более 80 млрд рублей.

В рамках проекта "Культура малой Родины" оснащены оборудованием шесть муниципальных и два государственных театра, приобретены три автоклуба. Построено и реконструировано семь учреждений культуры, отремонтировано более 120 объектов.

Транспорт

С 2022 по 2025 годы закуплено 140 трамваев марки "МиНиН", модернизировано более 100 км путей. С 2020 по 2025 годы приобретено 976 новых автобусов.

С 2019 года речным транспортом перевезено более 438 тысяч пассажиров.

Развитие территорий

В рамках комплексного развития сельских территорий реализуется 15 проектов, создано более 60 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

По программе инициативного бюджетирования и проекту "Вам решать!" реализовано более 3 тысяч объектов — преимущественно дороги и общественные пространства. Все решения основаны на предложениях жителей.

После пленарного заседания были организованы круглые столы, где обсуждались конкретные предложения, которые войдут в обновленную Народную программу.