Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
26 марта 2026 11:55 Общество
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан

Минцифры направило в правительство РФ комплексный законопроект, предусматривающий модернизацию почтовой отрасли и расширение перечня доступных гражданам сервисов. Документ предполагает системные изменения в работе "Почты России".

Зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что "Почта России" остается стратегическим предприятием и важной частью социальной инфраструктуры, обеспечивая связь по всей стране, включая отдаленные населенные пункты. По его словам, через почтовую сеть граждане получают пенсии, пособия и юридически значимую корреспонденцию.

Он подчеркнул, что с учетом изменений на рынке доставки был подготовлен комплекс мер для развития компании, а ключевые инициативы обсуждались на профильных площадках и легли в основу законопроекта.

"Среди ключевых решений – развитие электронной почтовой системы, возможность продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях", — отметил Григоренко.

С согласия пользователя бумажные отправления смогут преобразовываться в электронные документы и направляться в личный кабинет на "Госуслугах", а для повышения надежности рынка будут изменены лицензионные требования.

Одной из инициатив станет перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги в цифровой формат. По умолчанию платежные документы будут направляться в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг через электронную почтовую систему. При этом для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей без учетной записи сохранится доставка бумажных квитанций. Услуга останется бесплатной, а экономия на печати будет направлена на развитие почтовой инфраструктуры.

Законопроект также предусматривает возможность продажи безрецептурных лекарств в почтовых отделениях. Перечень препаратов, условия их реализации и требования к сотрудникам определит правительство. Мера направлена на повышение доступности лекарств, прежде всего в труднодоступных районах.

"Почта России" может получить статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранят управляющие компании, а также может быть предоставлен другим организациям по решению общего собрания жильцов. Предполагается, что это позволит сократить объем нежелательной рекламы и повысить безопасность доставки корреспонденции.

Среди других изменений — запрет банкам взимать комиссию при оплате услуг в почтовых отделениях. Маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, будут обязаны открывать пункты выдачи заказов в отделениях почты либо доставлять товары напрямую туда. Кроме того, на квитанциях за ЖКУ появится возможность размещения рекламы, доходы от которой направят на развитие сети.

Граждане смогут бесплатно получать СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений. Также с согласия пользователя бумажные письма смогут переводиться в электронный формат и направляться в личный кабинет на "Госуслугах".

Отдельный блок законопроекта закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от государственных органов гражданам и бизнесу в случаях, когда документы могут направляться в электронном виде.

В части социальных выплат предлагается увеличить комиссию за доставку пенсий, пособий и других выплат с 1,17% до 1,5%. При этом расходы будет нести Социальный фонд, и для граждан это изменение останется незаметным.

Кроме того, почтовому оператору могут разрешить привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих отправлений.

Законопроект также ужесточает требования к участникам рынка почтовых услуг. Минимальный уставный капитал операторов составит 5 млн рублей, объем собственных средств — от 1 до 2 млрд рублей, а финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии предлагается установить на уровне 10 лет.

Дополнительно вводится дифференцированная госпошлина за лицензирование: 100 млн рублей для федерального уровня, 10 млн — для регионального и 1 млн — для местного. Для "Почты России" госпошлина взиматься не будет. мл

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

