Коллектор на Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца июня

Ремонт канализационного коллектора на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде планируют завершить до конца июня 2026 года, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на АО "Объединенный коммунальный оператор".
Провалы на проезжей части и тротуарах в Ленинском районе были зафиксированы в конце августа 2025 года. Они появились у дома №12 по улице Новикова-Прибоя и возле дома №20 по улице Глеба Успенского. Вместе с участками асфальта под землю ушли и дорожные знаки.
По словам местных жителей, первые просадки грунта на этом участке возникли более года назад.
В марте там приступили к ремонту линии водоотведения. Специалисты выяснили, что под дорогой проходит коллектор большого диаметра, который эксплуатируется давно и находится в изношенном состоянии. Объект признан технически сложным, для проведения работ определили подрядную организацию и закупили необходимую специализированную технику и оборудование.
Завершить ремонтные работы вместе с последующим благоустройством территории планируется во втором текущего года.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" узнала, что на улице Акимова в Канавине залатают опасные ямы, и водители перестанут массово пробивать там колеса.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+