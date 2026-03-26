  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Коллектор на Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца июня

26 марта 2026 13:54 Общество
Коллектор на Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца июня

Фото: Анастасия Красушкина/ "Нижегородская правда"

Ремонт канализационного коллектора на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде планируют завершить до конца июня 2026 года, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на АО "Объединенный коммунальный оператор".

Провалы на проезжей части и тротуарах в Ленинском районе были зафиксированы в конце августа 2025 года. Они появились у дома №12 по улице Новикова-Прибоя и возле дома №20 по улице Глеба Успенского. Вместе с участками асфальта под землю ушли и дорожные знаки.

По словам местных жителей, первые просадки грунта на этом участке возникли более года назад.

В марте там приступили к ремонту линии водоотведения. Специалисты выяснили, что под дорогой проходит коллектор большого диаметра, который эксплуатируется давно и находится в изношенном состоянии. Объект признан технически сложным, для проведения работ определили подрядную организацию и закупили необходимую специализированную технику и оборудование.

Завершить ремонтные работы вместе с последующим благоустройством территории планируется во втором текущего года.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" узнала, что на улице Акимова в Канавине залатают опасные ямы, и водители перестанут массово пробивать там колеса. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АО "ОКО" Канализация Ремонтные работы

Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных