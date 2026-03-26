Коллектор на Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца июня

Ремонт канализационного коллектора на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде планируют завершить до конца июня 2026 года, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на АО "Объединенный коммунальный оператор".

Провалы на проезжей части и тротуарах в Ленинском районе были зафиксированы в конце августа 2025 года. Они появились у дома №12 по улице Новикова-Прибоя и возле дома №20 по улице Глеба Успенского. Вместе с участками асфальта под землю ушли и дорожные знаки.

По словам местных жителей, первые просадки грунта на этом участке возникли более года назад.

В марте там приступили к ремонту линии водоотведения. Специалисты выяснили, что под дорогой проходит коллектор большого диаметра, который эксплуатируется давно и находится в изношенном состоянии. Объект признан технически сложным, для проведения работ определили подрядную организацию и закупили необходимую специализированную технику и оборудование.

Завершить ремонтные работы вместе с последующим благоустройством территории планируется во втором текущего года.

