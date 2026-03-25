Общество

Опасную яму на улице Акимова в Нижнем Новгороде заделают до 26 марта

Фото: соцсети

Водители массово пробивают колеса в глубокой яме на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в социальных сетях. 

Одна автомобилистка рассказала, что "убила" на опасном участке дороги два колеса. 

"Пока стояли с сотрудниками ГИБДД возле ямы для замера, несколько машин тоже "залетели" в эту "красотку", - поделилась потерпевшая. 

По ее словам, эта яма не единственная на данном участке улицы Акимова. Она призвала водителей быть осторожнее. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась в администрацию Канавинского района с вопросом, когда залатают ямы.

"Участок дороги на улице Акимова, который обслуживает МБУ "Дорожник", планируется отремонтировать до 26 марта", - ответили там. 

Ранее сообщалось, что в областном центре начался ямочный ремонт. В этом году на него направят более 300 млн рублей. Плюс около 200 млн рублей выделят на карточный ремонт магистралей, где есть колейность и серьезные дефекты.

