Опасную яму на улице Акимова в Нижнем Новгороде заделают до 26 марта

Водители массово пробивают колеса в глубокой яме на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Одна автомобилистка рассказала, что "убила" на опасном участке дороги два колеса.
"Пока стояли с сотрудниками ГИБДД возле ямы для замера, несколько машин тоже "залетели" в эту "красотку", - поделилась потерпевшая.
По ее словам, эта яма не единственная на данном участке улицы Акимова. Она призвала водителей быть осторожнее.
Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась в администрацию Канавинского района с вопросом, когда залатают ямы.
"Участок дороги на улице Акимова, который обслуживает МБУ "Дорожник", планируется отремонтировать до 26 марта", - ответили там.
Ранее сообщалось, что в областном центре начался ямочный ремонт. В этом году на него направят более 300 млн рублей. Плюс около 200 млн рублей выделят на карточный ремонт магистралей, где есть колейность и серьезные дефекты.
