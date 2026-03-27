20 нижегородских педагогов вышли в финал областного этапа конкурса "Учитель года России" Общество

Фото: центр "Вега"

20 педагогов образовательных организаций Нижегородской области вышли в финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2026». В апреле им предстоит пройти испытания, по итогам которых определят семерых сильнейших специалистов – 6 призеров и одного победителя. Учитель, признанный победителем регионального этапа, получит право представлять Нижегородскую область на заключительном этапе конкурса.

Как рассказали в министерстве образования Нижегородской области, в этом году к конкурсу присоединилось рекордное число педагогов из региона – почти 1 250 человек. На муниципальном и зональном этапах состязания учителя демонстрировали свои профессиональные навыки: раскрывали педагогические идеи и подходы в эссе, решали практические задачи – так называемые педагогические кейсы, проводили открытые уроки и мастер-классы, проходили педагогическое интервью. Особенно интересной составляющей конкурса был блиц-турнир – он включал задачи на быстрое реагирование на различные педагогические ситуации и вопросы.

Вместе с министерством организаторами состязаний выступили региональный центр «Вега» и центр поддержки профессионального развития педагогов и наставничества «Горьковская школа». Всероссийский финал конкурса будет проводиться Министерством просвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Участники регионального этапа представляют различные муниципалитеты и преподают практически все школьные предметы, включая физику, химию, технологию, физическую культуру, математику, русский язык, литературу, историю, английский язык и биологию. Есть среди участников и педагоги начальной школы. Конкурс «Учитель года» – важное событие, которое позволяет выявить и поддержать лучших педагогов, распространить инновационные педагогические практики и повысить престиж профессии учителя», – подчеркнула руководитель центра поддержки профессионального развития педагогов и наставничества «Горьковская школа» Людмила Печникова.

26 марта для лучших педагогов Нижегородской области стартовал цикл установочных встреч. Первую из них провёл министр образования региона Михаил Пучков. Он поделился своим мнением о важности участия в профессиональных конкурсах, отметив, что такие мероприятия способствуют не только личному профессиональному росту педагогов, но и развитию всей сферы образования в области.

В ходе встречи конкурсанты в формате открытого диалога смогли задать министру вопросы, касающиеся развития системы образования региона.

«Наши конкурсанты прошли серьёзный отбор - из почти 1 250 осталось всего 20 человек. Лучшие из лучших, все они – уже победители. На пути к всероссийскому финалу педагогам предстоят ещё более сложные испытания, это большая ответственность. В прошлом году учитель биологии Выксунской школы №8 Анастасия Кондина задала высокую планку, став лауреатом финала конкурса. В этом году ждём от нижегородцев таких же отличных результатов!» – сказал Михаил Пучков.

На встрече учителям также рассказали о регламенте проведения финальных испытаний на региональном этапе.

«Для меня участие в подобных конкурсах – это не только саморазвитие, но и пример для моих детей. Именно ради них я выступаю на конкурсе. Мне очень нравится видеть, что они хотят помочь мне в подготовке, тренируются вместе со мной», – поделилась учитель труда (технологии) школы № 88 Нижнего Новгорода Алена Самарцева.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

