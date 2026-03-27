Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Почти 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций привлекли в регионы России

27 марта 2026 13:50 Общество
Почти 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций привлекли в регионы России

С 2021 года проекты, реализованные с использованием инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов, позволили привлечь в регионы около 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

По его словам, такие механизмы не только способствуют развитию территорий и экономическому росту, но и стимулируют приток частного капитала. За время действия программ в стране построено 42,6 млн кв. м жилья и создано 203 тысячи рабочих мест.

На сегодняшний день с привлечением средств ИБК, СКК и КИК завершены 1004 объекта и мероприятия. В их числе — 576,7 км автодорог и более 2,1 тысячи км коммунальных сетей. Василий Купызин подчеркнул, что значительная часть финансирования направляется на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства как одной из наиболее сложных и уязвимых сфер.

Глава ФРТ также отметил, что фонд продолжает мониторинг проектов, реализуемых с применением механизма казначейских инфраструктурных кредитов, запущенного в 2025 году. По решению президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина регионам одобрено 396 млрд рублей КИК.

Новые инициативы, как и ранее поддержанные в рамках ИБК и СКК, охватывают почти все субъекты страны. Средства КИК направляют на модернизацию ЖКХ, развитие Дальнего Востока и Арктики, реализацию крупных инфраструктурных проектов по поручению президента и развитие внутреннего туризма. В целом с 2025 года одобрены 759 объектов и мероприятий в составе 272 проектов в 86 регионах.

Зампред правительства Марат Хуснуллин ранее подчеркивал, что в текущих экономических условиях особенно важны действенные меры поддержки субъектов. Наиболее капиталоемким инструментом стали инфраструктурные кредиты, которые предоставляются регионам на льготных условиях — под 3% годовых сроком на 15 лет. Это позволяет реализовывать проекты с мультипликативным эффектом для экономики и развития территорий без существенной нагрузки на региональные бюджеты. Все инициативы направлены на повышение качества жизни и формирование задела для дальнейшего роста.

Куратором программы инфраструктурных кредитов выступает Минстрой России, в ее реализации участвует Фонд развития территорий.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область — в лидерах по модернизации коммунальной инфраструктуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кредиты Марат Хуснуллин Фонд развития территорий
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных