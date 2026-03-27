Почти 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций привлекли в регионы России

С 2021 года проекты, реализованные с использованием инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов, позволили привлечь в регионы около 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

По его словам, такие механизмы не только способствуют развитию территорий и экономическому росту, но и стимулируют приток частного капитала. За время действия программ в стране построено 42,6 млн кв. м жилья и создано 203 тысячи рабочих мест.

На сегодняшний день с привлечением средств ИБК, СКК и КИК завершены 1004 объекта и мероприятия. В их числе — 576,7 км автодорог и более 2,1 тысячи км коммунальных сетей. Василий Купызин подчеркнул, что значительная часть финансирования направляется на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства как одной из наиболее сложных и уязвимых сфер.

Глава ФРТ также отметил, что фонд продолжает мониторинг проектов, реализуемых с применением механизма казначейских инфраструктурных кредитов, запущенного в 2025 году. По решению президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина регионам одобрено 396 млрд рублей КИК.

Новые инициативы, как и ранее поддержанные в рамках ИБК и СКК, охватывают почти все субъекты страны. Средства КИК направляют на модернизацию ЖКХ, развитие Дальнего Востока и Арктики, реализацию крупных инфраструктурных проектов по поручению президента и развитие внутреннего туризма. В целом с 2025 года одобрены 759 объектов и мероприятий в составе 272 проектов в 86 регионах.

Зампред правительства Марат Хуснуллин ранее подчеркивал, что в текущих экономических условиях особенно важны действенные меры поддержки субъектов. Наиболее капиталоемким инструментом стали инфраструктурные кредиты, которые предоставляются регионам на льготных условиях — под 3% годовых сроком на 15 лет. Это позволяет реализовывать проекты с мультипликативным эффектом для экономики и развития территорий без существенной нагрузки на региональные бюджеты. Все инициативы направлены на повышение качества жизни и формирование задела для дальнейшего роста.

Куратором программы инфраструктурных кредитов выступает Минстрой России, в ее реализации участвует Фонд развития территорий.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область — в лидерах по модернизации коммунальной инфраструктуры.