Развитие села и демография: опыт ПФО Политика

26 марта в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Совета округа, посвященное реализации государственной демографической политики на сельских территориях. В работе Совета приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов ПФО, представители Федерального Собрания, а также другие члены Совета.

Тема, вынесенная на рассмотрение Совета, имеет прямое отношение к ключевым национальным целям, определенным главой государства Владимиром Путиным. Стратегической задачей здесь является сохранение населения и поддержка семьи. В числе приоритетных задач — повышение рождаемости.

Важную роль в этом процессе всегда играли сельские территории. Развитие этих территорий напрямую влияет на демографический потенциал страны. Однако качество и динамика развития сельских территорий сегодня требуют особого внимания.

У регионов ПФО есть успешный опыт развития сельских территорий и решения вопросов демографии. Этот опыт был представлен на заседании Совета и после обсуждения найдет отражение в рекомендациях по укреплению демографии и повышению качества жизни на селе, согласно задачам, поставленным президентом России.

Включаясь в процесс обсуждения, мы предложили нашим экспертам высказать свою точку зрения по предложенной теме, ответив на вопросы: что необходимо сделать для развития села и роста рождаемости среди населения сельских территорий?

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Идея связать решение демографических проблем с развитием сельских территорий является не только своевременной, но и долгожданной: то, о чем мы говорили уже давно на всевозможных сессиях и советах, наконец-то стало частью ответственной повестки. Специалистам в сфере демографического развития как никому понятны его проблемы и те трудности, которые стоят на пути. Это, к сожалению, стимулирует лишь критику текущих мер поддержки рождаемости, в то время как предложить что-то стоящее получается не так просто. В самом деле: и денег-то даем, и семейные ценности продвигаем, и за антирепродуктивные установки ругаем, порицаем и стыдим, а масштаб результатов не поражает.

Тем не менее: можем ли мы говорить о том, что предпринимаемые меры (прежде всего, финансового характера) оказываются неэффективными и огромные средства потрачены впустую? Нет, не можем. Во-первых, нельзя исключать того, что без этих мер рождаемость была бы заметно хуже. А во-вторых, материальное стимулирование на разные социальные группы действует неодинаково. Необходим тщательный дифференцированный анализ результатов применения монетарных мер стимулирования рождаемости в зависимости от целого ряда переменных. Одной из наиболее важных и может оказаться проживание в сельской местности.

Выплаты за детей на селе очевидно имеют куда больший эффект, нежели в крупных или средних городах. Можно объяснить это двумя основными причинами. Прежде всего, уровень жизни на селе в целом заметно ниже, чем в городе, и выплачиваемые суммы имеют для селян значительно больший вес и ценность. Во-вторых, сельский уклад жизни, сохранивший немало черт натурального хозяйства, актуализирует утилитарный аспект ценности детей, когда каждый дополнительный ребенок рассматривается как будущий вклад в благополучие и процветание хозяйства. Это доказано целым рядом теорий, объясняющих специфику репродуктивного поведения в различных культурах – от многодетности в традиционных обществах до отказа от деторождения – в постиндустриальных.

Россия, будучи экономически развитой страной, поневоле переняла и свойственную таким государствам модель репродуктивного поведения. Переломить ее очень сложно: она слишком глубоко засела в головах, это – не результат каких-то последних десятилетий. Эта ситуация сложилась задолго до пресловутых девяностых: откровенно кризисные тенденции в демографическом развитии РСФСР четко обозначились уже в 70-е и были зафиксированы переписью 1979-го года. Именно поэтому нынешние спекуляции относительно репродуктивных рекордов прошлой эпохи безосновательны и вредны: они зиждутся на подмене данных РСФСР результатами всего Советского Союза, выбиравшегося в мировые лидеры по численности населения и скорости его воспроизводства исключительно за счет беднейших республик Средней Азии.

Поддержка репродуктивной активности сельской молодежи должна включать не только материальные выплаты, но и доступную медицинскую помощь, позволяющую беречь репродуктивное здоровье как биологическую основу деторождения. Ну и самое главное – экономические перспективы территорий, чтобы не получить в конечном итоге кучу выросших иждивенцев без малейшей мотивации к образованию и труду".

Федор Сосенков, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского, д.ю.н., доцент:

"Для Приволжского федерального округа развитие села и рост рождаемости — это ключевые взаимосвязанные вопросы. Учитывая, что здесь живет пятая часть всех сельских жителей России, успешное решение задач позволит существенно повлиять на общероссийские показатели.

В этой связи вижу ряд задач, выполнение которых значительно улучшило бы демографическую ситуацию в приволжских селах.

Во-первых, обеспечение устойчивой занятости как на предприятиях АПК, так и в перерабатывающих хозяйствах, ремесленных производствах, агротуристических фирмах. Повсеместное распространение высокоскоростного интернета позволило бы обеспечить приток на село специалистов, работающих удаленно.

Во-вторых, для молодых семей критически важно наличие базовых благ, которые в городе считаются нормой. Речь идет о качественных дорогах, доступе к квалифицированной медицинской помощи, эффективных программах льготной ипотеки.

В-третьих, наличие современных школ с возможностью внеурочной активности, кружками, спортивными секциями в адекватной транспортной доступности. Если ребенок вынужден ездить за 50 км на танцы или рисование, семья рано или поздно переедет.

В-четвертых, было бы уместно предусмотреть повышающий «сельский коэффициент» на выплаты за детей, особенно за третьего и последующих. Это позволило бы поддержать многодетные сельские традиции.

В-пятых, что не так очевидно, но тем не менее важно: следует повышать престиж сельского труда и жизни на селе в СМИ и кинематографе, который по-прежнему остается «важнейшим искусством» для многих наших сограждан. Хорошие фильмы про село за последние тридцать лет можно сосчитать по пальцам.

Создание комфортной среды и экономических перспектив в сочетании с грамотной пропагандой сельского образа жизни позволят достичь целей повышения рождаемости".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Тема предельно актуальная и фокус внимания к ней обоснован: более того, цифры говорят сами за себя. Доля сельского населения в Приволжском федеральном округе составляет 27,5%, что превышает среднероссийский показатель почти на 3%.

Все важнейшие инструменты государственной поддержки изложены в программе «Комплексного развития сельских территорий». Наиболее значимыми из них являются: благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры, повышение доступности медицинской и социальной помощи, что, в конечном итоге, преследует цель стимуляции роста рождаемости в селах и деревнях.

Полагаю, важной является смена идейно-ценностной парадигмы. Сельская территория должна перестать восприниматься как деградирующая зона и место социального отчуждения: глубинка, где нет перспектив. А для этого необходимо комплексное и форсированное развитие, реализация высокотехнологичных решений по возделыванию земель, агротуризма, промыслов и формирование позитивного, привлекательного образа для жизни, карьеры, заработка.

Не случайно в Программе уделяется внимание благоустройству территорий и строительству дорог. Зачастую, именно эти неудобства становятся решающим фактором для оттока населения. В качестве предложения можно подумать о закреплении некого стандарта, когда есть круглогодичный дорожный доступ к селу, отопление, вода, интернет, то есть необходимый бытовой минимум. Конечно, когда для женщины снимается вопрос о жилищной неустроенности, тогда она с большей уверенностью смотрит на появление детей в семье. Еще один важный аспект связан с тем, что родители уезжают из сел и деревень, поскольку нет возможности для полноценного развития и обучения ребенка. Поэтому создание соответствующих центров, например, при местных домах культуры на основе постоянного государственного финансирования может стать серьезной мерой поддержки.

Если посмотреть на низкую рождаемость на селе через призму непопулярности и непрестижности жизни там, то повышение статуса данных территорий – это то, о чем следует задуматься. Социальные ролики об успешных фермерских хозяйствах, рассказы от «первого лица» почему жизнь вне большого города – это не вынужденная мера, а осознанный выбор: все это будет создавать позитивный медиа образ!"

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Для Нижегородской области вопросы демографической политики являются приоритетными (напомним программу «Основа», направленную на повышение рождаемости, и др.) и вроде бы уже хорошо известными. В чём же особенность постановки вопроса на совещании, которое провел Полпред Президента РФ в ПФО И. Комаров? Прежде всего, в том, что речь идет не просто о «демографии», а о развитии конкретной категории населённых мест, которые определены на совещании понятием «сельские территории». Это акцент обусловлен, во-первых, тем, что анализ демографических показателей свидетельствует: в сельской местности уровень рождаемости стабильно выше, чем в городской. В 2016–2024 гг. превышение составляло на 12–23% по Российской Федерации и 18–26% в ПФО. Кроме того, в сельской местности выше доля вторых и последующих рождений (66–68%), что также подтверждает высокий демографический потенциал сельских территорий. Такова естественная тенденция.

Во-вторых, есть Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309, согласно которому одной из ключевых национальных целей является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и поддержка семьи. Статистическая тенденция показывает, что существенную роль в достижении данной цели могут играть именно сельские территории, характеризующиеся более высокими установками на рождаемость и сохранением традиций многодетности.

В-третьих, есть конкретный инструмент государственной политики, возможности которого необходимо использовать максимально эффективно на достижения стратегической цели. Это программа «Комплексное развитие сельских территорий» по которой уже в 2026 году для регионов ПФО предусмотрено финансирование за счет средств федеральных субсидий в объеме 21,8 млрд рублей. По конкретным задачам программа направлена на строительство и приобретение жилья, на благоустройство общественных пространств, на развитие дорожной инфраструктуры, на реализацию проектов комплексного развития сельских агломераций.

Обобщая краткий анализ события, необходимо отметить, что совещательный механизм Полномочного представителя президента РФ в ПФО активно участвует в организации исполнения указов президента России, обеспечивает координацию представителей исполнительной и законодательной власти разного уровня, что является необходимым условием для комплексного и эффективного решения поставленных задач".

Андрей Чугунов, журналист:

"Данные Нижегородстата фиксировали устойчивую депопуляцию сельского населения Нижегородской области: с 1990 по 2022 год оно сократилось примерно на 27%, при этом сокращение шло значительно быстрее, чем в городах. По мнению экспертов, это отражает структурную проблему — отток молодежи в города и снижение естественного прироста за счет старения сельского населения.

Тем не менее, в 2025–2026 годах суммарный коэффициент рождаемости в регионе вырос до уровня около 1,3, что стало лучшим показателем за последние годы и выше среднего по ПФО. Это принципиально важный сигнал: даже в условиях общей убыли население реагирует на меры поддержки. И, похоже, это становится важнейшим ресурсом для перезапуска сельской экономики.

Именно сельская местность может стать точкой роста рождаемости. Во-первых, здесь традиционно выше ориентация на многодетность и семейные ценности. Во-вторых, стоимость жизни и доступность жилья делают рождение второго и третьего ребенка более реалистичным сценарием, чем в городе. В-третьих, развитие агропромышленного комплекса и удаленных форм занятости создает базу для закрепления молодых семей.

Нижегородская региональная политика уже демонстрирует, как стимулирование рождаемости может работать. Введение значительных выплат (до 1 млн рублей на ребенка в рамках новых программ) позволило вовлечь десятки тысяч семей и напрямую повлияло на рост рождаемости. Ключевую роль должна сыграть программа «Основа — нижегородский проект жизни», которая включает финансовую поддержку семей, развитие инфраструктуры и социальные инициативы. В сельской местности такие меры дают мультипликативный эффект: финансовая поддержка здесь сильнее влияет на решение о рождении ребенка.

Однако одной финансовой поддержки недостаточно. Необходим комплексный подход: развитие социальной инфраструктуры (школы, ФАПы, дороги), поддержка занятости и формирование «жизненного стандарта села», сопоставимого с городским.

Отток молодёжи в города, нехватка рабочих мест, недостаточно развитая социальная инфраструктура (школы, больницы, культурные объекты) снижают привлекательность жизни на селе и ограничивают рождаемость. По данным на 2024 год, удельный вес личных подсобных хозяйств в общем объёме сельскохозяйственной продукции составлял 28,1%, что свидетельствует о значимой роли малых хозяйств, но также указывает на ограниченные возможности для масштабного развития.

Для привлечения квалифицированных специалистов в сельскую местность предусмотрены ежемесячные выплаты и единовременное пособие для тех, кто готов работать в агропромышленной сфере не менее 5 лет. Также действует программа целевой выплаты на улучшение жилищных условий.

Для развития села в Нижегородской области реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). В 2025 году на эти цели было направлено 5,3 млрд рублей. В рамках программы: строятся и ремонтируются дороги, инженерные сети, социальные объекты (школы, детские сады, культурные центры); предоставляются соцвыплаты на улучшение жилищных условий и жильё по договорам социального найма; реализуются проекты благоустройства.

Понятно, что эффект может проявиться не сразу. По мнению некоторых экспертов, полноценный анализ эффективности программ стоит проводить не раньше конца 2027года, хотя бы потому, что беременность и рождение ребёнка требует времени.

Комплексный подход, сочетающий финансовую поддержку, развитие инфраструктуры и социальные инициативы, может стать основой для устойчивого роста рождаемости в сельских районах Нижегородской области".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

