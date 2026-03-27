Новые оползни могут произойти на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. В социальных сетях появились фото, на которых видны трещины.
Днем 27 марта грунт уже частично сошел на проезжую часть, перегородив транспорту путь. Специалисты оперативно прибыли на место и принялись освобождать дорогу.
По данным пресс-службы мэрии, в ближайшее время сотрудники инженерной защиты осмотрят соседние участки.
