Новые оползни могут произойти на Зеленском съезде Общество

Новые оползни могут произойти на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. В социальных сетях появились фото, на которых видны трещины.

Днем 27 марта грунт уже частично сошел на проезжую часть, перегородив транспорту путь. Специалисты оперативно прибыли на место и принялись освобождать дорогу.

По данным пресс-службы мэрии, в ближайшее время сотрудники инженерной защиты осмотрят соседние участки.