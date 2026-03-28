Невестка связала убийство нижегородского экс-депутата со смертью его сына

Невестка бывшего муниципального депутата в Шахунье Минкаила Саидова связала его убийство со смертью своего супруга Али, сообщает РЕН ТВ.

В декабре 2024 года сын Саидова был жестоко убит в одном из кафе Шахуньи. Подозреваемого по этому делу — Эдуарда Шамиева — объявляли в розыск, однако его местонахождение до сих пор не установлено. Второй фигурант проходит по делу под подпиской о невыезде.

По данным источника "Известий", следствие также рассматривает версию, что оба преступления могут быть связаны между собой.

Невестка Дарья сообщила, что опасается за свою жизнь и безопасность своей несовершеннолетней дочери. Она предполагает, что за бывшим депутатом могли следить, а нападение произошло в момент, когда он находился дома один. Тело мужчины обнаружил его знакомый, с которым у Саидова была запланирована рабочая поездка.

Напомним, тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли 26 марта в его коттедже на улице Комсомольской в Шахунье. По неофициальным данным, его убили из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия, назначают экспертизы и допрашивают свидетелей. В СК показали кадры с места убийства.