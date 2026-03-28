Последние новости рубрики Происшествия
28 марта 2026 11:59
Служебная собака взяла след убийцы экс-депутата Минкаила Саидова
28 марта 2026 11:19
Невестка связала убийство нижегородского экс-депутата со смертью его сына
28 марта 2026 07:00
Эксклюзив
Число преступлений с участием подростков выросло в Нижегородской области
27 марта 2026 16:56
СК показал кадры с места убийства нижегородского экс-депутата
27 марта 2026 16:37
Экс-депутата Минкаила Саидова убили в Нижегородской области
27 марта 2026 15:35
Дело экс-главы нижегородского РАНХиГС Парамонова передали в суд
27 марта 2026 14:30
Собака покусала почтальона в Нижнем Новгороде
27 марта 2026 11:22
Эксклюзив
Дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 пробудет в СИЗО до 2 июня
27 марта 2026 09:00
Подрядчика посадили на 3 года за мошенничество при благоустройстве в Заволжье
26 марта 2026 19:00
Начальник цеха нижегородской агрофирмы умер на работе
Происшествия

Невестка связала убийство нижегородского экс-депутата со смертью его сына

28 марта 2026 11:19 Происшествия
Невестка связала убийство нижегородского экс-депутата со смертью его сына

Фото: страница Минкаила Саидова в VK

Невестка бывшего муниципального депутата в Шахунье Минкаила Саидова связала его убийство со смертью своего супруга Али, сообщает РЕН ТВ.

В декабре 2024 года сын Саидова был жестоко убит в одном из кафе Шахуньи. Подозреваемого по этому делу — Эдуарда Шамиева — объявляли в розыск, однако его местонахождение до сих пор не установлено. Второй фигурант проходит по делу под подпиской о невыезде.

По данным источника "Известий", следствие также рассматривает версию, что оба преступления могут быть связаны между собой.

Невестка Дарья сообщила, что опасается за свою жизнь и безопасность своей несовершеннолетней дочери. Она предполагает, что за бывшим депутатом могли следить, а нападение произошло в момент, когда он находился дома один. Тело мужчины обнаружил его знакомый, с которым у Саидова была запланирована рабочая поездка.

Напомним, тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли 26 марта в его коттедже на улице Комсомольской в Шахунье. По неофициальным данным, его убили из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия, назначают экспертизы и допрашивают свидетелей. В СК показали кадры с места убийства. 

Убийство Минкаила Саидова Уголовное дело Шахунья
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
