СК показал кадры с места убийства нижегородского экс-депутата Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородский СК показал кадры с места убийства шахунского экс-депутата Минкаила Саидова.

Напомним, что что тело 60-летнего мужчины нашли в его коттедже накануне, 26 марта. Возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты, в том числе, приволжского филиала судебно-экспертного центра Следкома России.

Добавим, что до прихода в политику Саидов занимался предпринимательской деятельностью. Два года назад его сына-предприниматели убили в местном кафе. Убийцу не нашли до сих пор.