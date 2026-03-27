СК показал кадры с места убийства нижегородского экс-депутата

Фото:
Нижегородский СК показал кадры с места убийства шахунского экс-депутата Минкаила Саидова.
Напомним, что что тело 60-летнего мужчины нашли в его коттедже накануне, 26 марта. Возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты, в том числе, приволжского филиала судебно-экспертного центра Следкома России.
Добавим, что до прихода в политику Саидов занимался предпринимательской деятельностью. Два года назад его сына-предприниматели убили в местном кафе. Убийцу не нашли до сих пор.
