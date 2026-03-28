Более 100 нижегородцев уже подали заявки на участие во втором сезоне проекта "СВОё дело" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Более 100 жителей Нижегородской области уже подали заявки на участие во втором сезоне проекта «СВОё дело». Программа направлена на поддержку участников СВО и членов их семей в вопросах создания собственного бизнеса. Приём заявок продлится до 1 апреля 2026 года.

Проект «СВОё дело» реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы и кадрового центра «Работа России» по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что программа второго сезона проекта «СВОё дело» выстроена таким образом, чтобы участники могли последовательно пройти все этапы запуска бизнеса – от выбора направления до проработки идеи и старта проекта.

«Эксперты регионального центра «Мой бизнес» окажут участникам комплексную поддержку: помогут адаптировать идеи под реальные условия рынка. Заявки на участие в проекте поступили от участников специальной военной операции и членов их семей из 39 муниципалитетов Нижегородской области. Участники программы планируют развивать бизнес, связанный с грузоперевозками, социальной помощью, туризмом, организацией общественного питания и строительством», – рассказал Максим Черкасов.

В рамках проекта участники пройдут обучение основам предпринимательства, примут участие в семинарах и тренингах по развитию бизнес-компетенций, а также посетят производственные площадки предприятий Нижегородской области.

Важной частью программы станут бизнес-игры в муниципалитетах. Здесь участники смогут на практике проработать свои идеи – просчитать финансовую модель, оценить возможные риски и продумать, как развивать проект дальше. По итогам будут определены 24 финалиста, которые получат сертификаты на услуги по запуску рекламы в социальных сетях. Кроме того, бизнес-планы, подготовленные в ходе проекта, дадут возможность участникам претендовать на социальный контракт для участников СВО и воспользоваться другими мерами государственной поддержки для старта своего дела.

Финалисты примут участие в защите бизнес-проектов в Нижнем Новгороде, по итогам которой будут определены десять лучших инициатив. Их авторы дополнительно получат сертификаты на запуск рекламной кампании на радио, созданию, доработке и настройке сайта, содействие регистрации товарного знака.

Участники проекта также посетят мастер-класс «Презентация бизнес-идей» и тренинг «Акселерация франшиз. Франшиза как способ масштабирования бизнеса».

Также в рамках проекта участники смогут пройти профессиональную диагностику в кадровом центре «Работа России» и получить поддержку от филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

Подать заявку в проект «СВОё дело» могут участники и ветераны специальной военной операции, члены их семей, а также члены семей погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции.

Прием заявок — до 1 апреля 2026 года на портале мойбизнес52.рф по ссылке: https://мойбизнес52.рф/projects/proekt_svoe_delo_na_territorii_nizhegorodskoy_oblasti/, либо очно в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».