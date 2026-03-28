Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

Более 100 нижегородцев уже подали заявки на участие во втором сезоне проекта "СВОё дело"

Более 100 нижегородцев уже подали заявки на участие во втором сезоне проекта СВОё дело

Фото: минпроторг Нижегородской области

Более 100 жителей Нижегородской области уже подали заявки на участие во втором сезоне проекта «СВОё дело». Программа направлена на поддержку участников СВО и членов их семей в вопросах создания собственного бизнеса. Приём заявок продлится до 1 апреля 2026 года.

Проект «СВОё дело» реализуют региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и областной центр «Мой бизнес» при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы и кадрового центра «Работа России» по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что программа второго сезона проекта «СВОё дело» выстроена таким образом, чтобы участники могли последовательно пройти все этапы запуска бизнеса – от выбора направления до проработки идеи и старта проекта.

«Эксперты регионального центра «Мой бизнес» окажут участникам комплексную поддержку: помогут адаптировать идеи под реальные условия рынка. Заявки на участие в проекте поступили от участников специальной военной операции и членов их семей из 39 муниципалитетов Нижегородской области. Участники программы планируют развивать бизнес, связанный с грузоперевозками, социальной помощью, туризмом, организацией общественного питания и строительством», – рассказал Максим Черкасов.

В рамках проекта участники пройдут обучение основам предпринимательства, примут участие в семинарах и тренингах по развитию бизнес-компетенций, а также посетят производственные площадки предприятий Нижегородской области.

Важной частью программы станут бизнес-игры в муниципалитетах. Здесь участники смогут на практике проработать свои идеи – просчитать финансовую модель, оценить возможные риски и продумать, как развивать проект дальше. По итогам будут определены 24 финалиста, которые получат сертификаты на услуги по запуску рекламы в социальных сетях. Кроме того, бизнес-планы, подготовленные в ходе проекта, дадут возможность участникам претендовать на социальный контракт для участников СВО и воспользоваться другими мерами государственной поддержки для старта своего дела. 

Финалисты примут участие в защите бизнес-проектов в Нижнем Новгороде, по итогам которой будут определены десять лучших инициатив. Их авторы дополнительно получат сертификаты на запуск рекламной кампании на радио, созданию, доработке и настройке сайта, содействие регистрации товарного знака.

Участники проекта также посетят мастер-класс «Презентация бизнес-идей» и тренинг «Акселерация франшиз. Франшиза как способ масштабирования бизнеса».

Также в рамках проекта участники смогут пройти профессиональную диагностику в кадровом центре «Работа России» и получить поддержку от филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

Подать заявку в проект «СВОё дело» могут участники и ветераны специальной военной операции, члены их семей, а также члены семей погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции.

Прием заявок — до 1 апреля 2026 года на портале мойбизнес52.рф по ссылке: https://мойбизнес52.рф/projects/proekt_svoe_delo_na_territorii_nizhegorodskoy_oblasti/, либо очно в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Минпромторг СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных