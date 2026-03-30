Инфляция в Нижегородской области составила 5,6% в феврале Экономика

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе по итогам февраля 2026 года снизилась до 6,5% против 6,8% месяцем ранее. В Нижегородской области показатель, напротив, немного вырос и составил 5,6%, однако остался ниже общероссийского уровня — 5,9%. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и финансовой грамотности ВВГУ ЦБ РФ.



В целом по округу, как и во всех его регионах, рост цен в феврале оказался более сдержанным, чем в январе. За месяц инфляция в ПФО составила 0,7% после 1,7% в январе. В Нижегородской области показатель снизился до 0,6% против 1,6% месяцем ранее. Это связано с тем, что влияние повышения тарифов и налоговых изменений начала года стало ослабевать.



В феврале в Приволжье замедлился рост цен по всем основным категориям — продуктам питания, непродовольственным товарам и услугам. Отдельные продукты даже подешевели. В частности, снизились цены на молочную продукцию, включая сливочное масло. Это объясняется увеличением производства сырого молока и значительными запасами готовой продукции как в округе, так и в целом по стране.



Также существенно замедлился рост цен на овощи. При этом тепличные хозяйства продолжили включать в стоимость продукции ранее накопленные издержки — на обогрев, хранение и логистику.



Среди непродовольственных товаров в феврале в ПФО подешевели бытовая техника, телевизоры и смартфоны. Это произошло благодаря укреплению рубля в предыдущие месяцы и снижению спроса на фоне высоких ставок по кредитам. По той же причине в Нижегородской области снизились цены на стройматериалы.



Сезонный фактор также повлиял на динамику цен: заметно подешевели меховые изделия и зимняя обувь. В Нижегородской области и Оренбургской области снижение цен на меха оказалось более выраженным, чем в среднем по округу.



В сфере услуг в феврале выросли цены на зарубежные туры, что связано с сезонным увеличением спроса на отдельные направления. В то же время отдых на Черноморском побережье подешевел — спрос на такие поездки снизился по мере завершения горнолыжного сезона.



В Банке России подчеркнули, что регулятор продолжит придерживаться курса на снижение инфляции до устойчиво низкого уровня. По мере замедления роста цен, как ожидается, будут снижаться и процентные ставки, что поддержит восстановление кредитования.



С учетом проводимой денежно-кредитной политики, как отмечают в ЦБ, годовая инфляция в 2026 году может составить 4,5-5,5%, а начиная с 2027 года — закрепиться вблизи 4%.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15%.