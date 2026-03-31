Нижегородцы потратили на лекарства в феврале 3,5 млрд рублей 

Жители Нижегородской области в феврале потратили на лекарства 3,5 млрд рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на данные RNC Pharma.
За последний месяц зимы аптеки региона реализовали более 8 млн упаковок препаратов. Это немного меньше, чем год назад. Однако в денежном выражении рынок вырос на 3,8%.
Средняя цена одной условной упаковки достигла 429 рублей, увеличившись за год на 13,9%. На такую же величину вырос и средний чек — с 742 до 849 рублей.
Чаще всего в феврале жители региона покупали обезболивающие препараты и средства от насморка. Также в числе популярных оказались лекарства для лечения печени и желчного пузыря. Существенный рост показал гипогликемический препарат "Тирзетта". Антикоагулянт "Ксарелто" занял четвертое место в рейтинге брендов по итогам месяца.
Ранее сообщалось, что в 2025 году нижегородцы потратили на лекарства от мигрени рекордные 104,8 млн рублей.
