Цены на лекарства в Нижегородской области выросли на 14% в 2025 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году лекарства в Нижегородской области заметно подорожали. Средняя стоимость упаковки в аптеках, включая онлайн-продажи, составила 391 рубль. Это на 14,1% больше, чем годом ранее. Об этом пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на аналитиков RNC Pharma.

Регион вошёл в топ-20 субъектов России с самой высокой средней ценой на лекарства.

Среди наиболее востребованных у нижегородцев оказались препараты половых гормонов, средства для лечения печени, желчевыводящих путей, а также лекарства от сахарного диабета.

Особенно сильно подорожали препараты, которые применяются при сахарном диабете и для снижения веса. Их средняя цена взлетела сразу на 51%.

Спрос на "Семавик" от компании "Герофарм", который считается российским аналогом "Оземпика", в регионе увеличились в 2,5 раза. Однако по сравнению с другими регионами спрос на этот препарат в Нижегородской области остаётся относительно низким.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит федеральные средства на лекарства от редких болезней.