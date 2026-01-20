10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 января 2026 11:10Цены на лекарства в Нижегородской области выросли на 14% в 2025 году
19 января 2026 17:40Дзержинский экотехнопарк откроют в ближайшие недели
19 января 2026 15:50Более 7000 сертификатов о происхождении товара оформили нижегородские предприниматели
19 января 2026 15:05Нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию
19 января 2026 11:29Нижегородские власти сэкономили 3,7 млрд рублей на торгах
19 января 2026 10:50На 11% увеличилась выработка на нижегородской мебельной фабрике
19 января 2026 10:15Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей
18 января 2026 12:59Продажи "Лады" резко сократились в Нижегородской области в 2025 году
18 января 2026 11:53Нижегородские компании смогут получить статус ответственного предпринимателя
17 января 2026 17:22Средняя цена новых автомобилей в Нижегородской области снизилась на 20%
Экономика

Цены на лекарства в Нижегородской области выросли на 14% в 2025 году

20 января 2026 11:10 Экономика
Цены на лекарства в Нижегородской области выросли на 14% в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году лекарства в Нижегородской области заметно подорожали. Средняя стоимость упаковки в аптеках, включая онлайн-продажи, составила 391 рубль. Это на 14,1% больше, чем годом ранее. Об этом пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на аналитиков RNC Pharma.

Регион вошёл в топ-20 субъектов России с самой высокой средней ценой на лекарства.

Среди наиболее востребованных у нижегородцев оказались препараты половых гормонов, средства для лечения печени, желчевыводящих путей, а также лекарства от сахарного диабета.

Особенно сильно подорожали препараты, которые применяются при сахарном диабете и для снижения веса. Их средняя цена взлетела сразу на 51%.

Спрос на "Семавик" от компании "Герофарм", который считается российским аналогом "Оземпика", в регионе увеличились в 2,5 раза. Однако по сравнению с другими регионами спрос на этот препарат в Нижегородской области остаётся относительно низким.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит федеральные средства на лекарства от редких болезней.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
лекарства Медикаменты Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 13:58Нижегородцам рассказали, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными
25 декабря 2025 14:00Нижегородскую производственную аптеку откроют в начале 2026 года
22 декабря 2025 10:571,5 млн упаковок противовирусных препаратов купили нижегородцы в этом году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных