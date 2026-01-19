Нижегородцам рассказали, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными

Фото:
Медицина и фармация переживают серьёзные перемены. Одно из новшеств последних лет — обязательная покупка некоторых лекарств исключительно по рецепту. Причины этого решения подробно раскрыла директор по маркетингу компании "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова в интервью РИАМО.
Перевод препарата в категорию рецептурного определяется государственными органами и зависит от ряда факторов. Одним из важнейших является безопасность пациентов. Неконтролируемый приём медикаментов способен привести к нежелательным последствиям, среди которых индивидуальная непереносимость компонентов, взаимодействие с другими препаратами и хроническими заболеваниями.
Переход лекарства в разряд рецептурных зачастую вызван научными открытиями и результатами исследований. Постоянно поступают свежие научные данные о препаратах, схемах лечения и возможных побочных эффектах. Если выявлены риски, связанные с самостоятельным использованием препарата, его автоматически включают в рецептурный список.
Эксперты отмечают, что рецептурные препараты составляют около 70% аптечного ассортимента. Безрецептурные лекарства предназначены лишь для временного снятия симптомов, а не устранения самой болезни. Полноценное лечение обычно подразумевает использование рецептурных препаратов, назначаемых врачом.
"Пациенту лучше проконсультироваться с врачом и получить рецепт. Врач сможет подобрать адекватную замену, исходя из индивидуальных особенностей здоровья. Иногда возможны аналоги без рецепта, но выбор конкретного препарата всегда должен согласовываться с медицинским специалистом", - пояснила Милованова.
Фармацевт тоже может оказать помощь покупателю: порекомендовать препарат по действующему веществу и ценовой доступности. Но, независимо от типа препарата, следует избегать самолечения и обязательно консультироваться с профессионалом. Нижегородцам напомнили, что любое лекарство обладает потенциальными рисками и должно применяться осознанно и грамотно.
Ранее сообщалось, что некоторые лекарства нижегородцы смогут приобрести по почте.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+