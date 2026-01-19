Нижегородцам рассказали, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными Общество

Фото: Александр Воложанин

Медицина и фармация переживают серьёзные перемены. Одно из новшеств последних лет — обязательная покупка некоторых лекарств исключительно по рецепту. Причины этого решения подробно раскрыла директор по маркетингу компании "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова в интервью РИАМО.

Перевод препарата в категорию рецептурного определяется государственными органами и зависит от ряда факторов. Одним из важнейших является безопасность пациентов. Неконтролируемый приём медикаментов способен привести к нежелательным последствиям, среди которых индивидуальная непереносимость компонентов, взаимодействие с другими препаратами и хроническими заболеваниями.

Переход лекарства в разряд рецептурных зачастую вызван научными открытиями и результатами исследований. Постоянно поступают свежие научные данные о препаратах, схемах лечения и возможных побочных эффектах. Если выявлены риски, связанные с самостоятельным использованием препарата, его автоматически включают в рецептурный список.

Эксперты отмечают, что рецептурные препараты составляют около 70% аптечного ассортимента. Безрецептурные лекарства предназначены лишь для временного снятия симптомов, а не устранения самой болезни. Полноценное лечение обычно подразумевает использование рецептурных препаратов, назначаемых врачом.

"Пациенту лучше проконсультироваться с врачом и получить рецепт. Врач сможет подобрать адекватную замену, исходя из индивидуальных особенностей здоровья. Иногда возможны аналоги без рецепта, но выбор конкретного препарата всегда должен согласовываться с медицинским специалистом", - пояснила Милованова.

Фармацевт тоже может оказать помощь покупателю: порекомендовать препарат по действующему веществу и ценовой доступности. Но, независимо от типа препарата, следует избегать самолечения и обязательно консультироваться с профессионалом. Нижегородцам напомнили, что любое лекарство обладает потенциальными рисками и должно применяться осознанно и грамотно.

