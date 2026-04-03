Нижегородская область и Республика Беларусь укрепляют сотрудничество Политика

Второго апреля в Нижнем Новгороде состоялось подписание новой программы развития межмуниципального сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь. Церемония прошла в Генконсульстве Беларуси в Нижнем Новгороде и стала еще одним шагом, укрепляющим глубокое и многостороннее сотрудничество Нижегородского региона и Республики Беларусь.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем поздравлении с Днем единения народов Беларуси и России, отмечающимся 2 апреля, оценил связи стран как "летопись искреннего партнерства" и подчеркнул, что сегодня белорусско-нижегородское сотрудничество выстроено как системная стратегия, где стороны перешли от разовых торговых контрактов к глубокой производственной и технологической кооперации, охватывающей тяжелое машиностроение, агропромышленный комплекс, научную сферу и молодежную политику. "Сегодня мы не просто сохраняем эти традиции, но и наполняем их новым содержанием: находим свежие идеи, запускаем совместные проекты, укрепляем связи между людьми", – отметил Глеб Никитин.



Присоединяясь к поздравлениям главы Нижегородского региона, Экспертный клуб предложил своим членам поразмышлять над следующими вопросами: в каких еще направлениях можно было бы продолжить развитие российско-белорусских связей и могут ли программы глубокой экономической и социально-культурной интеграции наших стран и народов выполнить роль вакцины, предотвращающей запуск "украинского сценария"?

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Несмотря на разветвленную структуру и многолетний опыт экономических и социокультурных связей между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, новых направлений для сотрудничества достаточно. Это касается экономики, образования, здравоохранения, социальной и молодежной политики. Перспективным представляется гуманитарное и культурное сотрудничество. Модель глубокой интеграции предполагает создание экосистемы вокруг основополагающей идеи, включающей элементы из разных сфер, от экономики до образования.



Одним из таких проектов глубокой интеграции может стать развитие гражданских БПЛА. Проект Беларуси и Нижегородской области может охватывать разработку и производство БПЛА для сельского хозяйства, мониторинга инфраструктуры и доставки грузов, создание наземных беспилотных платформ, а также организацию совместных полигонов для тестирования беспилотников. Такой проект позволит объединить научно-исследовательские и конструкторские ресурсы сторон. Его реализация потребует подготовки кадров и создания совместных образовательных программ и стажировок для инженеров и операторов беспилотников, возможно, на базе белорусских и нижегородских вузов. Проект позволит создавать новые рабочие места и стимулировать развитие смежных отраслей – от электроники до IT. Успешная реализация такого проекта усилит экономический потенциал и технологический суверенитет Союзного государства. Не стоит сбрасывать со счетов, что в проекте могут быть использованы технологии двойного назначения, что придаст ему особую актуальность как для России, так и для Беларуси.



Что же касается второй части вопроса, то, к сожалению, универсальной иммунизации, предотвращающей запуск сценария, по которому славяне начинают истреблять друг друга не существует, тем более если у такого сценария есть свои режиссеры и бенефициары. А они есть и это, увы, доказала долгая история народов Восточной Европы. Вместе с тем, необходимо заметить, что в истории отношений белорусского и русского народа не было ни Мазепы, ни Петлюры, ни Бандеры и это вселяет определенные надежды".

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело":

"Боюсь, что нет никаких гарантий от повторения "украинского сценария". Да, с одной стороны связи между двумя странами успешно развиваются, и не только в экономике, но и в социально-культурной сфере. Однако еще предстоит многое сделать.



Во-первых, по-настоящему союзнические отношении, возможны лишь а, когда элиты России и Белоруссии будут одинаково комфортно себя чувствовать в обеих странах. По примеру англоязычных стран, где элитарии Лондона или Канады, или США везде у себя дома, без ограничений. У нас, к сожалению, такого нет. А значит есть потенциальная угроза разрыва.



Во-вторых, в культурной, научной и даже отчасти правящей среде Белоруссии сильны националистические и даже русофобские настроения. Именно по этой причине есть случаи срыва интеграционных мероприятий в республике, травля тех белорусов, кто поддерживает присоединение к России Крыма и Новороссии, открытое выражение симпатий к Киевскому режиму. Так что не исключено, что при определенных обстоятельствах возможен переход от нынешних отношений с Россией к негативному сценарию.



Поэтому сегодня России есть над чем работать. Главное не утерять активность и последовательность. Иначе как на Украине может стать поздно".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Развитие российско-белорусской интеграции в последние годы можно рассматривать как ответ на ряд внутренних и внешних вызовов, в том числе геополитических и экономических. После 2022 года обе страны столкнулись с санкционным давлением и выдержать это совместно представлялось более оптимистичным сценарием. Можем говорить об интеграции в военной сфере, как в части размещения российского оружия и ракетных комплексов на территории Белоруссии, так и в целом создания единого защитного периметра. Размышляя о дальнейшем развитии российско-белорусских связей, можно предположить, что это охватит отрасли IT, станкостроения, микроэлектроники, что отвечает задачам по выстраиванию технологического суверенитета, а также сферу образования.

В Нижегородской области мощный радиоэлектронный кластер (Гидромаш, НИИИС им. Седакова и др.), в то время, как Беларусь, например, сохранила советскую школу производства станков. Взаимодействие в этой отрасли позволит запустить серийное изготовление новейших образцов радиоэлектронных приборов, программных средств и создавать свой продукт, не зависящий от третьих стран. Размышляя о развитии сотрудничества в сфере образования, хочу заметить, что речь идет не столько о взаимовыгодном обмене, сколько о построении единого идейного и ценностного фундамента, что во многом преследует цель минимизации "украинского сценария".

Губернатор Никитин подчеркивает важность развития молодежной политики, а это общая память, уважение к прошлому, культурные проекты, то есть та самая действенная "мягкая сила". Говоря об образовательной интеграции, замечу, что актуальным и востребованным будет практикоориентированный подход. Когда, например, нижегородские студенты получают возможность поработать на производстве в Беларуси, а школьники по обмену посещают летние проектные лагери".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"2 апреля, в День единения народов, в Нижнем Новгороде подписали новую программу межмуниципального сотрудничества с Беларусью. Глеб Никитин сказал правильные слова про переход от разовых контрактов к глубокой кооперации. И это действительно так - есть и совместное производство трамваев в Ворсме, и рост товарооборота, и 42 соглашения между районами. Экономика сцеплена крепко. Но перед экспертами поставлен вопрос острее: может ли такая интеграция стать "вакциной от украинского сценария"?



Мой ответ - нет, если полагаться только на экономику. И да, если добавить к ней то, о чем редко говорят всерьез. Самое главное здесь: экономическая кооперация сама по себе - не вакцина. Она создает зависимость, повышает цену разрыва, но не формирует иммунитет. Украинский сценарий 2014 года не был вызван слабой торговлей. Россияне и украинцы были очень близки, но этого не хватило, когда внешний игрок - глобальный Запад, который всегда рассматривал ослабление России как свою цель, запустил механизм смены идентичности, переписывания истории, создания образа врага. Украина стала прокси-силой. И никакие совместные заводы этого не остановили.



Вакцина - это гуманитарная сфера. Общая память о войне, единое образовательное пространство, внимание к тому, что читают и смотрят люди, обмен школьниками и студентами, общие культурные проекты, герои и символы. Именно там вырабатывается тот самый иммунитет, когда на попытку сказать "они чужие" организм отвечает внутренним отторжением.



Что касается Беларуси - здесь ситуация лучше. Россияне действительно относятся к белорусам очень тепло, почти как к своим. По личным ощущениям от поездок, и ответное отношение - доброе, без той настороженности, которая появилась у части украинцев уже после 2014 года. Но расслабляться нельзя. У нас одна история, один язык (при всем уважении к белорусскому), одна Победа. Это огромный ресурс. Но его нужно не декларировать, а каждый день наполнять живыми делами: школьными обменами, совместными лагерями, прямыми эфирами с белорусскими блогерами, а не только тоннажем поставок.



Таким образом, получается: экономика дает материальную основу, без которой любая дружба хрупка. Но настоящая прививка от повторения украинского сценария – это ежедневная гуманитарная и информационная работа. Нижегородский опыт в этом смысле хорош, но было бы еще лучше, если бы рядом с пунктом "тяжелое машиностроение" всегда стоял пункт "совместные детские лагеря и общие учебники". Тогда и вакцина получится".

Андрей Чугунов, журналист:

"Беларусь в прошлом году стала третьим по значимости иностранным (все еще непривычно звучит определение "иностранный" по отношению к этой стране) партнером Нижегородской области после Китая и Индии. За последние 15 лет объем взаимного товарооборота увеличился в 7–8 раз, констатировали на заседании Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Беларуси.



Традиционные направления сотрудничества – кооперация в промышленности и АПК, строительство и инфраструктура. В последнее время добавилось взаимодействие в IT-сфере и образовании. Так, в 2024 году было подписано соглашение о сотрудничестве между проектным офисом нижегородского IT-кампуса "Неймарк" и белорусским Центром цифрового развития, а также заключен договор о сотрудничестве между НГТУ им. Р. Алексеева и Белорусским технологическим университетом. Более 80 нижегородских предприятий нашли в Беларуси партнеров в машино-, станко- и судостроении, а также в химической промышленности.



Однако в свете поставленного вопроса большее значение, наверное, имеет гуманитарное взаимодействие, а именно – ежегодные Форумы малых городов Гродненской и Нижегородской областей. Их прошло уже четыре. Поочередно эти мероприятия принимали районные центры наших регионов. Их участники ищут и находят пути обмена туристами, культурными и образовательными практиками, а также мультиплицирования передовых муниципальных практик, работы по патриотическому воспитанию молодежи. Представляется, что именно такие контакты формируют взаимное доверие, снижают напряженность, создают прочные связи между территориями и гражданами".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

