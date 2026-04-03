Новым директором Дома народного единства станет Сергей Федоров Политика

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Сергей Федоров приступит к исполнению обязанностей гендиректора АНО "Дом народного единства" с 6 апреля 2026 года.



Сергей Федоров окончил НГТУ имени Алексеева, Нижегородское высшее военное училище тыла имени И.Х. Баграмяна и Высшую школу управления РАНХиГС при президенте РФ.

В пресс-службе облправительства отметили, что Федоров обладает значительным опытом работы в сфере государственного и муниципального управления. В разные годы занимал должности начальника управления анализа и развития реального сектора экономики нижегородского минфина, а также замминистра по финансам и экономике регионального минздрава. До последнего времени Федоров работал замглавы городского округа и директором департамента финансов администрации Дзержинска.



Федоров — выпускник первого потока программы "Школы мэров", победитель конкурса управленцев "Лидеры России" по специализации "Здравоохранение", а также признан лучшим муниципальным служащим Нижегородской области по итогам 2023 года.



Напомним, что Дом народного единства был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Организация занимается развитием гражданского общества, объединением активных общественных сил и распространением лучших практик. В числе ключевых направлений — поддержка некоммерческих организаций и сообществ, развитие институтов гражданского общества, а также работа в формате единого ресурсного центра.



На базе центра НКО, добровольцы и активисты могут получать консультации по правовым и финансово-экономическим вопросам, пользоваться инфраструктурой для проведения мероприятий — от семинаров до конференций и мастер-классов — и взаимодействовать с экспертами, представителями Общественной палаты и органов власти.

Напомним, в конце марта Заксобрание одобрило кадровые перестановки в нижегородском правительстве.