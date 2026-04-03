Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
03 апреля 2026 16:48 Политика
Новым директором Дома народного единства станет Сергей Федоров

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Сергей Федоров приступит к исполнению обязанностей гендиректора АНО "Дом народного единства" с 6 апреля 2026 года.

Сергей Федоров окончил НГТУ имени Алексеева, Нижегородское высшее военное училище тыла имени И.Х. Баграмяна и Высшую школу управления РАНХиГС при президенте РФ.

В пресс-службе облправительства отметили, что Федоров обладает значительным опытом работы в сфере государственного и муниципального управления. В разные годы занимал должности начальника управления анализа и развития реального сектора экономики нижегородского минфина, а также замминистра по финансам и экономике регионального минздрава. До последнего времени Федоров работал замглавы городского округа и директором департамента финансов администрации Дзержинска.

Федоров — выпускник первого потока программы "Школы мэров", победитель конкурса управленцев "Лидеры России" по специализации "Здравоохранение", а также признан лучшим муниципальным служащим Нижегородской области по итогам 2023 года.

Напомним, что Дом народного единства был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Организация занимается развитием гражданского общества, объединением активных общественных сил и распространением лучших практик. В числе ключевых направлений — поддержка некоммерческих организаций и сообществ, развитие институтов гражданского общества, а также работа в формате единого ресурсного центра.

На базе центра НКО, добровольцы и активисты могут получать консультации по правовым и финансово-экономическим вопросам, пользоваться инфраструктурой для проведения мероприятий — от семинаров до конференций и мастер-классов — и взаимодействовать с экспертами, представителями Общественной палаты и органов власти.

Напомним, в конце марта Заксобрание одобрило кадровые перестановки в нижегородском правительстве.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом народного единства Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных