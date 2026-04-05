Нижегородское Агентство гостеприимства возглавила Александра Молькова Общество

Фото: Александр Воложанин

Агентство гостеприимства Нижегородской области возглавила Александра Молькова. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ 2 апреля.

По информации из открытых источников, Молькова также является соучредителем ООО "Смело", зарегистрированного в Богородском округе. Основное направление деятельности компании — специализированные услуги в сфере дизайна.

Напомним, прежнего руководителя АНО Наталью Миронченко и ее заместителя Марию Мурванидзе обвинили в растрате. Они находятся под домашним арестом.

