Будущее автотуризма и новые маршруты обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородская ярмарка

Будущее автотуризма и новые маршруты для путешественников обсудили в рамках XXI Международной выставки-форума гостеприимства регионов "Интурмаркет" (12+), которая проходит со 2 по 4 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области отметили, что автотуризм входит в число приоритетных направлений работы региона в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Глава ведомства Сергей Яковлев подчеркнул на круглом столе "Автотуризм: как ответственный бизнес опережает время, формирует индустрию и вместе с государством демонстрирует комплексный подход к развитию территории", что у этого направления большой потенциал. По его словам, важно создавать условия для привлечения новых путешественников, в том числе людей без личного автомобиля, семей с детьми и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель центра транспортных решений "Современные транспортные технологии" Наталья Плетникова обратила внимание на то, что в радиусе 60–200 километров от Нижнего Новгорода находится множество интересных локаций, куда сейчас сложно добраться общественным транспортом, особенно с детьми. Одним из возможных решений она назвала запуск специализированного туристического транспорта для небольших групп по 12–16 человек, следующих к одной точке маршрута.

Кроме того, Плетникова отметила, что люди с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему остаются вне внимания большинства регионов. В качестве возможного решения она предложила использовать минивэны с подъемниками для инвалидных колясок, а также туристические автобусы, адаптированные для совместных поездок всех категорий путешественников.

В регионе продолжается работа по созданию новых автомаршрутов. Недавно на национальном туристическом портале Путешествуем.рф появились два маршрута, связанных с Нижегородской областью, — один региональный и один межрегиональный.

В профильном министерстве напомнили, что двухдневный маршрут "Дорогами князей и мастеров Нижегородского края" протяженностью 210 километров проходит через Балахну, Пурех, Чкаловск, Заволжье и Городец. Путешественники могут познакомиться с историей солеварения и волжского судостроения, а также с балахнинским кружевом и пурехскими бубенцами.

Пятидневный межрегиональный маршрут "От нижегородских святынь до саратовских широт" протяженностью 851 километр проходит через паломническо-туристический кластер "Арзамас – Дивеево – Саров" - Нижегородскую, Пензенскую и Саратовскую области, а также Мордовию. Он знакомит туристов с местами, связанными с именем преподобного Серафима Саровского.

Параллельно в регионе ведется строительство безопасных и качественных автодорог и развивается придорожная инфраструктура. Так, на 421-м километре трассы М-12 "Восток" уже открылась первая гостиница для туристов на 45 номеров с кафе и детской площадкой.

Продвижение туристического потенциала регионов, развитие внутреннего туризма и повышение транспортной доступности страны входят в народную программу "Единой России". Заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции "Единая Россия" Николай Упирвицкий заявил, что развитие культуры и туризма способствует экономическому росту регионов. По его словам, в народной программе партии этому направлению посвящен отдельный раздел, а депутаты ведут системную работу, чтобы туристическая отрасль стала драйвером развития Нижегородской области.

Напомним, национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, стал преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он направлен на развитие туристической инфраструктуры, производство отечественной продукции для отрасли и подготовку профильных кадров.