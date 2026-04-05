Нижегородцам напомнили порядок оформления заграничных паспортов Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам рекомендовали заранее проверить срок действия заграничных паспортов и не откладывать оформление новых документов перед сезоном отпусков.



Как сообщили в ГУ МВД России по региону, подать заявление на оформление загранпаспорта лучше до покупки туристической путевки, чтобы избежать очередей и повышенного спроса.



Срок оформления документа зависит от места подачи заявления: по месту жительства он составляет до 30 дней, по месту фактического проживания — до 90 дней.



В ведомстве также обратили внимание на технические сложности, возникшие в многофункциональных центрах Нижнего Новгорода при приеме заявлений на заграничные паспорта сроком действия 10 лет. В связи с этим оформить такой документ можно только через "Госуслуги" или при личном обращении в подразделения по вопросам миграции.



При этом для получения загранпаспорта сроком на пять лет доступны все способы подачи заявления — через портал, МФЦ или подразделения МВД.



В полиции отметили, что в настоящее время районные подразделения по вопросам миграции в городе работают с высокой нагрузкой, поэтому записаться на прием в ближайшие дни после подачи заявления затруднительно.



Чтобы сократить время ожидания, жителям рекомендуют обращаться в отдел по оформлению заграничных паспортов управления по вопросам миграции, расположенный в миграционном центре на улице Академика Сахарова, 18. Там, по данным ведомства, очереди минимальны и созданы комфортные условия для посетителей. Также доступна предварительная запись через портал госуслуг.



Кроме того, записаться в МФЦ можно с помощью приложения "Внеочереди".