Нижегородцам напомнили порядок оформления заграничных паспортов

03 апреля 2026 19:37


Фото: Александр Воложанин

Нижегородцам рекомендовали заранее проверить срок действия заграничных паспортов и не откладывать оформление новых документов перед сезоном отпусков.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, подать заявление на оформление загранпаспорта лучше до покупки туристической путевки, чтобы избежать очередей и повышенного спроса.

Срок оформления документа зависит от места подачи заявления: по месту жительства он составляет до 30 дней, по месту фактического проживания — до 90 дней.

В ведомстве также обратили внимание на технические сложности, возникшие в многофункциональных центрах Нижнего Новгорода при приеме заявлений на заграничные паспорта сроком действия 10 лет. В связи с этим оформить такой документ можно только через "Госуслуги" или при личном обращении в подразделения по вопросам миграции.

При этом для получения загранпаспорта сроком на пять лет доступны все способы подачи заявления — через портал, МФЦ или подразделения МВД.

В полиции отметили, что в настоящее время районные подразделения по вопросам миграции в городе работают с высокой нагрузкой, поэтому записаться на прием в ближайшие дни после подачи заявления затруднительно.

Чтобы сократить время ожидания, жителям рекомендуют обращаться в отдел по оформлению заграничных паспортов управления по вопросам миграции, расположенный в миграционном центре на улице Академика Сахарова, 18. Там, по данным ведомства, очереди минимальны и созданы комфортные условия для посетителей. Также доступна предварительная запись через портал госуслуг.

Кроме того, записаться в МФЦ можно с помощью приложения "Внеочереди".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

