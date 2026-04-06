Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за половодья Общество

В Нижнем Новгороде установлен режим повышенной готовности на фоне прогнозируемых неблагоприятных условий в период весеннего половодья. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

На время действия режима главам районов поручено при необходимости организовать круглосуточное дежурство руководителей и ответственных должностных лиц.

Также предписано привести в готовность силы и средства аварийных служб, обеспечить постоянный контроль за объектами жизнеобеспечения и социально значимыми сооружениями, а также оперативно устранять возможные аварийные ситуации на коммунальных сетях и объектах энергосистемы.

Департаменту транспорта поставлена задача своевременно откачивать воду с проезжей части, следить за состоянием водоотводных систем и контролировать работу водопропускных сооружений.

Департаменту финансов велено выделить для МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" 600 тысяч рублей на откачку воды с территории частных домов из резервного фонда города на 2026 год.

Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

Ранее сообщалось о потопе в Подновье. На одном из участков воды было по колено. Ее в настоящее время откачивают.

Напомним, по данным МЧС, этой весной в зоне возможного подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов Нижегородской области.