Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за половодья

В Нижнем Новгороде установлен режим повышенной готовности на фоне прогнозируемых неблагоприятных условий в период весеннего половодья. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.
На время действия режима главам районов поручено при необходимости организовать круглосуточное дежурство руководителей и ответственных должностных лиц.
Также предписано привести в готовность силы и средства аварийных служб, обеспечить постоянный контроль за объектами жизнеобеспечения и социально значимыми сооружениями, а также оперативно устранять возможные аварийные ситуации на коммунальных сетях и объектах энергосистемы.
Департаменту транспорта поставлена задача своевременно откачивать воду с проезжей части, следить за состоянием водоотводных систем и контролировать работу водопропускных сооружений.
Департаменту финансов велено выделить для МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" 600 тысяч рублей на откачку воды с территории частных домов из резервного фонда города на 2026 год.
Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.
Ранее сообщалось о потопе в Подновье. На одном из участков воды было по колено. Ее в настоящее время откачивают.
Напомним, по данным МЧС, этой весной в зоне возможного подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+