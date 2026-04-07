Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Происшествия
07 апреля 2026 09:47
Жителя культурной столицы задержали с 2 кг наркотиков в Нижнем Новгороде
07 апреля 2026 08:45
Двух владимирцев будут судить за похищение и убийство в Нижегородской области
06 апреля 2026 18:08
Нижегородского экс-сити-менеджера Кондрашова хотят посадить на 13 лет
06 апреля 2026 16:08
Три лоджии обрушились в Лукоянове из-за незаконной перепланировки
06 апреля 2026 12:17
Нижегородцев предупредили об ответственности за граффити на поездах
06 апреля 2026 10:59
Бизнесмену Дмитрию Дзепе предъявили обвинение прямо в больнице
05 апреля 2026 17:37
16-летняя нижегородка отдала мошенникам накопления родителей в валюте
05 апреля 2026 16:09
Телефонные аферисты лишили жительницу Дзержинска 8,5 млн рублей
05 апреля 2026 08:35
Массовая атака БПЛА в Нижнем Новгороде: повреждены объекты "Лукойла" и ТЭЦ
04 апреля 2026 17:00
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на Бору
07 апреля 2026 09:47
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков у жителя Санкт-Петербурга. При нем обнаружили более двух килограммов мефедрона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Операцию провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 городского управления МВД. В результате реализации оперативной информации был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний петербуржец.

При осмотре его легкового автомобиля в багажнике нашли пакет с 12 свертками, содержащими неизвестное вещество. Один из свертков был направлен на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что в нем находился мефедрон массой 215,2 г. Общий вес всей изъятой партии превысил 2 кг.

По данным полиции, мужчина прибыл в приволжскую столицу для сбыта наркотиков через так называемую оптовую закладку. В этом он признался после задержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ — "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере".

На период предварительного расследования подозреваемый заключен под стражу. В случае подтверждения вины ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ накрыла нарколабораторию в Бутурлинском округе. 

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
