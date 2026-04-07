Жителя культурной столицы задержали с 2 кг наркотиков в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков у жителя Санкт-Петербурга. При нем обнаружили более двух килограммов мефедрона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Операцию провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 городского управления МВД. В результате реализации оперативной информации был задержан ранее неоднократно судимый 38-летний петербуржец.

При осмотре его легкового автомобиля в багажнике нашли пакет с 12 свертками, содержащими неизвестное вещество. Один из свертков был направлен на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что в нем находился мефедрон массой 215,2 г. Общий вес всей изъятой партии превысил 2 кг.

По данным полиции, мужчина прибыл в приволжскую столицу для сбыта наркотиков через так называемую оптовую закладку. В этом он признался после задержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ — "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере".

На период предварительного расследования подозреваемый заключен под стражу. В случае подтверждения вины ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

